周日前全台雨區壟罩 這天中南部「紅一片」慎防豪大雨

中央氣象署指出，今天受鋒面影響有較強對流，各地有強降雨出現，明天另一波鋒面接近，午後西半部及東北部有局部大雨，各地也有短暫陣雨或雷雨，周五到周日受鋒面影響，各地都有雨，其中又以周五雨勢最明顯，中南部甚至有局部大雨或豪雨。下周一、周二雖然是鋒面間的空檔，但中部以北、宜蘭及花蓮還是有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報員黃恩鴻表示，今天受鋒面影響有較強對流，各地有強降雨出現，上半天鋒面由北往南移動，降雨主要集中在中部以北，午後則是轉往雲林、嘉義一帶有強降雨，海峽南側有強對流往東移動到南部平地，目前彰化以北降雨累積已達100毫米以上，其中苗栗有130毫米左右，時雨量更有50至70毫米，每10分鐘雨量也有10至30毫米，強度很強。

黃恩鴻指出，明天另一波鋒面接近，上半天天氣較緩和，午後鋒面接近，環境開始不穩定，西半部及東北部有局部大雨，各地也有短暫陣雨或雷雨。周五到周日受鋒面影響，其中周五雨勢最明顯，各地都有短暫陣雨或雷雨，中南部有局部大雨或豪雨，北部及東北部則是局部大雨，甚至有短延時強降雨，伴隨雷擊和強陣風。

他表示，周六水氣減少，西半部、宜蘭及花蓮還是要留意局部大雨，但降雨空檔會逐漸拉長。下周一、周二是鋒面之間的空檔，環境偏南風溫暖，水氣還是較多，中部以北、宜蘭及花蓮有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，他指出，今天受鋒面影響較涼，北台灣低溫甚至有到20度以下。明起到下周各地溫度變化不大，高溫因雲量較多，普遍都在26至28度，低溫約22至24度。