開幕送莓果氣泡飲！鐵板燒「明水然．樂」連開宜蘭礁溪店、淡水店

主打高CP值的無菜單鐵板燒「明水然．樂」，將於4月26日連開淡水店、宜蘭礁溪店。其中淡水店位於11樓，可以欣賞淡水河與觀音山的山海景緻；宜蘭店則是被田園環繞，可以眺望二龍河與雪山山脈。為慶祝開幕，活動期間加贈「莓果特調氣泡飲」，價值150元。

樂多多集團旗下的「明水然．樂」，近年在台北、林口、板橋、新竹、高雄等地積極布局，店內主打肉品加海鮮的「無菜單鐵板燒」個人套餐，吃得到A5和牛、龍蝦等食材，全套14道式，每套1,600元。即將開幕的淡水店、宜蘭店，更將魚酥、鐵蛋、鴨賞、花生潤餅冰淇淋等在地食材入菜，化身成為創意鐵板料理。此外，位於商場11樓的淡水店，讓消費者可以一邊用餐，同時放眼欣賞淡水河、觀音山的山海景緻；宜蘭店則是環繞翠綠的田園景觀，可以遠眺二龍河、雪山山脈，並有日式氛圍的的獨特內裝。