快訊

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開幕送莓果氣泡飲！鐵板燒「明水然．樂」連開宜蘭礁溪店、淡水店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「明水然．樂」將於4月26日連開淡水店、宜蘭店。圖／樂多多提供
「明水然．樂」將於4月26日連開淡水店、宜蘭店。圖／樂多多提供

主打高CP值的無菜單鐵板燒「明水然．樂」，將於4月26日連開淡水店、宜蘭礁溪店。其中淡水店位於11樓，可以欣賞淡水河與觀音山的山海景緻；宜蘭店則是被田園環繞，可以眺望二龍河與雪山山脈。為慶祝開幕，活動期間加贈「莓果特調氣泡飲」，價值150元。

樂多多集團旗下的「明水然．樂」，近年在台北、林口、板橋、新竹、高雄等地積極布局，店內主打肉品加海鮮的「無菜單鐵板燒」個人套餐，吃得到A5和牛、龍蝦等食材，全套14道式，每套1,600元。即將開幕的淡水店、宜蘭店，更將魚酥、鐵蛋、鴨賞、花生潤餅冰淇淋等在地食材入菜，化身成為創意鐵板料理。此外，位於商場11樓的淡水店，讓消費者可以一邊用餐，同時放眼欣賞淡水河、觀音山的山海景緻；宜蘭店則是環繞翠綠的田園景觀，可以遠眺二龍河、雪山山脈，並有日式氛圍的的獨特內裝。

為慶祝新店開幕，4月26日至5月15日期間，凡至淡水或宜蘭店用餐，加贈「莓果特調氣泡飲」1杯，價值150元。

為慶祝新店開幕，用餐加贈「莓果特調氣泡飲」1杯。圖／樂多多提供
為慶祝新店開幕，用餐加贈「莓果特調氣泡飲」1杯。圖／樂多多提供

宜蘭 淡水河 食材

延伸閱讀

燃燒生命！她抱病布建社安網 領模範公務人員獎落淚了

快訊／五股獅子頭轎車自撞打橫 通往八里淡水方向交通中斷請改道

淡水機車騎士載妹子耍帥騎人行道 下一秒GG遭恥笑還被檢舉

影／宜蘭壯圍一間穀倉突冒火舌濃黑竄天 消防急救災幸無人困

相關新聞

花蓮觀光受創重 縣府出招：主動走出去、不只太魯閣

0403地震重創花蓮觀光業，昨日餘震恐再將復甦時間往後拖，業者、民眾叫苦連天；中央政府先前已祭出夜市振興券等促銷手段；花...

周日前全台雨區壟罩 這天中南部「紅一片」慎防豪大雨

中央氣象署指出，今天受鋒面影響有較強對流，各地有強降雨出現，明天另一波鋒面接近，午後西半部及東北部有局部大雨，各地也有短...

花蓮龍鬚菜送北農要花24小時 農會憂凍傷影響價格

花蓮吉安鄉、壽豐鄉是主要共同運銷蔬果的產地，產銷龍鬚菜，也有韭菜、番茄與芋頭等，還有少部分的山蘇，其中最大宗是龍鬚菜，目...

TPASS達600萬購買人次 陳建仁：研擬更多元彈性通勤月票方案

行政院長陳建仁24日出席「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會時表示，TPASS自去年7月1日上路至今，全國累計約...

身體不適但檢查沒病 心理師提醒可能是自律神經出狀況

衛生福利部基隆醫院精神科臨床心理師林侑儒今天表示，人類身體的演化，跟不上現代生活產生的壓力，像工作壓力還會長期存在，可能...

我有異味嗎？擔心少年狐臭的煩惱 耳內1徵兆判斷

青春期提早到，腋毛、腋下的異味恐跟著來，讓不少青少年面臨入「少年狐臭的煩惱」。皮膚科醫學會理事廖怡華表示，有高達七成青少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。