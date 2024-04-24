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交部擴大開放偏鄉公路客運客貨共載 運費不得超過全票金額

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部今預告修正「汽車運輸業管理規則」，公路汽車客運業行經偏遠地區路線，可申請提供客貨共載服務。示意圖，本報資料照
交通部今預告修正「汽車運輸業管理規則」，公路汽車客運業行經偏遠地區路線，可申請提供客貨共載服務。示意圖，本報資料照

偏鄉交通資源匱乏，不少客運業因載客量不高連年虧損、持續經營意願低，交通部今預告修正「汽車運輸業管理規則」，擴大鬆綁公路汽車客運業行經偏遠地區路線，只要檢具計畫書向公路主管機關申請，即可提供客貨共載服務，盼提高客運業者經營偏鄉效益與意願，至於貨物運費則不得超過客運路線全票金額。

近年公路及國道客運營運環境不佳，紛紛減少路線，班次，其中，偏鄉客運路線載客量不高，但政府為保障當地居民交通權益，透過補貼方式要求業者持續經營偏鄉路線，但不少業者苦嘆，即便補貼也無法弭平虧損，是「開一天賠一天」。

交通部2021年修正「汽車運輸業管理規則」，開放市區汽車客運業者偏遠路線，利用既有行駛班次提供貨運服務。交通部今再預告修正「汽車運輸業管理規則」第1條、第44條之5、第44條6，將擴大鬆綁公路汽車客運，也可比照市區汽車客運業提供客貨共載。

交通部表示，基於市區及公路汽車客運路線於偏鄉地區經營不易，拉長班距致民眾交通不便，將鬆綁客貨共載限制，有效利用客運閒置空餘運能，提高客運業者經營偏鄉效益與意願。

交通部指出，客運業者如有意願提供貨運服務，須檢具計畫書向公路機關提出申請，內容含申請理由、營運資訊、車輛配置、貨物運費表及載貨空間規劃等。此外，若該地區非屬偏遠地區，但無其他貨運服務或有供給不足情形，交通部得依實務需要公告調整。

交通部也說，公路主管機關核定客運業者提供貨運服務前，應先徵詢當地相關貨運業同業公會意見後，經公路主管機關綜合考量當地貨運服務需求、既有客運路線供給量能、客貨運業市場競合等面向，始予許可。

交通部提醒，承運每件貨物運費，不得超過客運路線實收票價全票金額，但該管公路主管機關另有規定者，可從其規定。此外，車輛載貨空間應與載客空間有適當區隔，並應將裝運貨物固定妥當，裝載方式及貨物體積不得妨礙行車安全及旅客上下；車輛載運客貨重量不得超過車輛核定載重限制。

主管 交通部 偏鄉

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