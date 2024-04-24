越南牡蠣搶市場 北門牡蠣品質佳今年將創品牌產銷班競爭

本土牡蠣產業因越南牡蠣入侵威脅，台南市政府農業局結合漁會及養殖業者推動「台南蚵」自有品牌，農業局觀察到，溪北北門蘆竹溝盛產牡蠣品質佳，但大都單打獨鬥銷售且大都銷往嘉義東石，農業局結合南縣區漁會，希望今年在蘆竹溝成立牡蠣產銷班，讓在地產業永續發展。

農業局說，台南牡蠣年產量約2000公噸，產值約3億，全國排名第三，然近年受低價進口（越南）牡蠣衝擊、極端氣候影響，本土牡蠣產量逐年下降。為振興產業，公部門積極推動剖蚵、養蚵場域設備改善計畫；另設置蚵殼堆置場，建構循環經濟，讓廢棄蚵殼回收再利用，今年更推出「台南蚵」產地品牌標章，提供消費者優質、安全的國產牡蠣食材選擇以區隔市場，希望台南蚵產業再創新藍海。

農業局今天也邀請北門蘆竹溝農漁產銷文化永續發展協會理事長邱永仁、農業局水產試驗所沿近海漁業生物研究中心副研究員楊清閔博士分享蘆竹溝牡蠣養殖特色。

邱永仁表示，傳統牡蠣養殖營銷管道多是由盤商統一收購，價格決定權在盤商，蚵農辛苦一整年獲得利潤不高；蘆竹溝牡蠣品質佳，數十年來都由嘉義東石、布袋攤商來收購，缺乏自有品牌，今年市府推出「台南蚵」產地品牌標章，讓牡蠣養殖業者看見產業轉型契機。

「台南蚵」，不只是一張代表產地品牌標章，更是一張蘆竹溝北漂遊子返鄉的車票，希望從牡蠣開始開創家鄉多元產業鏈，重新找回歸屬感。

邱永仁說，社區近年推廣「蚵仔碗粿」，使用在地台南蚵、紅蔥頭製作，還有賞味料理蚵仔鹹菜漢堡，希望推廣在地海味。