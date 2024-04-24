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鋒面挾雨勢降溫 鄭明典：北部感受到涼涼的北風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鄭明典表示，北部感受到涼涼的北風。圖／中央氣象署提供
鄭明典表示，北部感受到涼涼的北風。圖／中央氣象署提供

鋒面通過，各地易有陣雨，中央氣象署表示，今天低溫約22至25度，高溫由於天氣陰霾，且鋒面通過後帶來微弱北風，北台灣稍微轉涼，高溫約23至25度，其他地區則約27至30度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北部感受到涼涼的北風。

未來一周有兩波鋒面陸續影響台灣，天氣相當不穩定，氣象署表示，當對流發展旺盛時，易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，外出留意天氣變化、注意安全，並留意氣象署所發布的即時訊息及特報。

明天鋒面接近，周五至周日鋒面影響，各地降雨機率高，易有短延時強降雨，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署表示，其中，周五、周六為降雨最顯著的時段，雨勢可能會比今天影響台灣的鋒面再大一些，預報仍有不確定性，氣象署密切觀察。

下周一、下周二鋒面位於台灣北部海面，中部以北、東北部及東部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

5月1日至3日鋒面南下影響台灣，各地天氣再轉不穩定，易有局部短暫陣雨或雷雨。

此外，由於近期餘震仍頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

氣象署 鋒面

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