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腹瀉就診人數趨緩 諾羅仍作祟 少量病毒就傳染釀群聚

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
根據腹瀉健保門急診就診人數，上周為12萬1528人次，前一周為14萬2682人，減少14.8%。示意圖。本報資料照片
根據腹瀉健保門急診就診人數，上周為12萬1528人次，前一周為14萬2682人，減少14.8%。示意圖。本報資料照片

腹瀉就診人次趨緩，疾管署發言人曾淑慧表示，上周門急診就診人次約12萬餘人，跟先前相比己經下降不少（前一周約14萬餘人），但諾羅病毒仍占多數。另，先前三大腹瀉群聚事件目前仍是以諾羅為主，並未檢出其他常見食物中毒細菌。

先前我國出現多起疑似食物中毒事件，更有三大腹瀉群聚事件，包含藏壽司、王品集團（嚮辣、初瓦），以及引用山泉水的溪山里三大群聚案件。曾淑慧表示，三大群聚事件都以諾羅病毒為主，但是細菌檢驗為陰性，並未檢出其他常見食物中物細菌。

根據腹瀉健保門急診就診人數，上周為12萬1528人次，前一周為14萬2682人，減少14.8%。曾淑慧說，跟前一周比較已經趨緩，但諾羅仍占比約八成。

曾淑慧提醒，諾羅只要少量病毒就會傳染、群聚。諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能因食入被病毒汙染的食物或飲水、手部接觸受汙染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉痠痛等情形，症狀可持續1至10天。

疾管署指出，為降低病原傳播的風險，受病患汙染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被汙染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

疾管署 諾羅病毒 食物中毒

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