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公共運輸運量成長15.8% TPASS月票周年將抽萬元乘車金

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院長陳建仁（前排左七）、交通部長王國材（前排右五）、行政院秘書長李孟諺（前排左六）上午一起出席「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會， TPASS 月票目前已累計約608.9萬人次加值購買月票方案，並有約4.46億人次使用月票搭乘各類運具，公共運輸運量成長率達到15.8%。記者蘇健忠／攝影
行政院長陳建仁（前排左七）、交通部長王國材（前排右五）、行政院秘書長李孟諺（前排左六）上午一起出席「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會， TPASS 月票目前已累計約608.9萬人次加值購買月票方案，並有約4.46億人次使用月票搭乘各類運具，公共運輸運量成長率達到15.8%。記者蘇健忠／攝影

TPASS月票去7月上路至今，交通部公路局表示，公共運輸運量成長率已達15.8%，其中又以台南市公共自行車成長601.9%最高。今天在台北車站大廳舉辦「TPASS 慶週年 乘車金大放送」記者會，使用月票民眾即日起至公路局網頁登錄抽獎，將於7月滿1周年之際，抽出「鐵粉獎」、「熟客獎」及「新客獎」，最高有1萬5000元TPASS乘車金。

行政院長陳建仁致詞表示，TPASS月票上路以來受到廣大民眾歡迎，是相當方便經濟實惠的票券，不只是國人喜歡，國際觀光客也讚賞，目前所有台灣本島縣市都有月票，大部分縣市都做得相當好，離島澎湖預計6月也會加入，希望金門、馬祖未來也能加入，提升公共運輸使用率，紓解都市車流、降低汙染，達到節能減碳環境。

交通部長王國材今出席活動表示，TPASS月票去年7月上路，目前已有19個縣市加入，不到一年創造很多成果，包括累計608.9 萬人次加值購買月票方案、有約4.46億人次使用月票搭乘各類運具，公共運輸運量成長率達15.8%，為了下個階段也提出抽獎活動及加碼，更是象徵另一個階段開始。

公路局長陳文瑞表示，TPASS月票目前全國已有19個縣市共計23個方案，每1.5個月增加100萬人次加值、2個月增加1億個TPASS運次。從去年8月約100萬人次購買，到今年4月約有600萬人次加值購買；去年7月到今年1月實施縣市公共運輸使用率較實施前同期成⻑15.8%。

公路局進一步分析各運具使用率成長最多的項目，分別為桃園捷運成長81.8%、高雄輕軌成長30.7%、北宜路廊公路客運成長19.3%、花蓮縣市區客運成長69.4%、台南市公共自行車成長601.9%、高雄渡輪成長3.6%、基北北桃台鐵成長23.9%。

TPASS月票1周年感恩回饋抽獎活動，「鐵粉獎」累計購買9次以上者最高可抽1萬5千元乘車金；「熟客獎」累計購買5至8次者可抽最高1萬元乘車金；「新客獎」累計購買1至4次者可抽最高5000元乘車金，加上各縣市政府、運輸業者、票證公司及驗票機廠商響應提供加碼獎項，總價值450萬元，凡曾加值購買TPASS月票民眾，即日起可至交通部公路局活動網頁（ https://tpass.thb.gov.tw/ ）登錄抽獎。

TPASS 交通部長 公共運輸

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