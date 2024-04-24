影／乳癌年輕化趨勢 立委呼籲下修篩檢年齡
民進黨立委邱志偉、 陳素月、林宜瑾、王正旭上午在立法院舉行「乳癌年輕化，防治不牛步！從乳癌預防到心理關懷」記者會，呼籲衛福部應下修乳癌篩檢年齡至40歲、及早提出病友心理照護與凍卵補助指引，同時也提醒女性朋友，防治乳癌務必要定期篩檢，才能早發現早治療。
邱志偉表示，依衛福部最新 110年統計，乳癌為女性癌症發生率第一名、女性癌症死亡率第二名。近年乳癌患者有年輕化趨勢，且死亡率更是逐年攀升，從乳癌防治到術後心理照顧，越早發現並治療才是根本。邱志偉也提出三大訴求，首先是「乳癌篩檢年齡降至40歲」，以及「乳癌凍卵補助及早上 路」、「乳癌病友及家屬心理照顧指引及補助及早上路」，希望從這三大面向，讓乳癌防治到心理照顧都能全面性獲得提升，讓乳癌課題不再成為國人心中的夢魘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言