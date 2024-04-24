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影／乳癌年輕化趨勢 立委呼籲下修篩檢年齡

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨立委邱志偉（右二）、 陳素月（左二）、林宜瑾（左一）、王正旭（右一）上午在立法院舉行「乳癌年輕化，防治不牛步！從乳癌預防到心理關懷」記者會，呼籲衛福部應下修乳癌篩檢年齡至40歲、及早提出病友心理照護與凍卵補助指引。記者黃義書／攝影
民進黨立委邱志偉（右二）、 陳素月（左二）、林宜瑾（左一）、王正旭（右一）上午在立法院舉行「乳癌年輕化，防治不牛步！從乳癌預防到心理關懷」記者會，呼籲衛福部應下修乳癌篩檢年齡至40歲、及早提出病友心理照護與凍卵補助指引。記者黃義書／攝影

民進黨立委邱志偉、 陳素月、林宜瑾、王正旭上午在立法院舉行「乳癌年輕化，防治不牛步！從乳癌預防到心理關懷」記者會，呼籲衛福部應下修乳癌篩檢年齡至40歲、及早提出病友心理照護與凍卵補助指引，同時也提醒女性朋友，防治乳癌務必要定期篩檢，才能早發現早治療。

邱志偉表示，依衛福部最新 110年統計，乳癌為女性癌症發生率第一名、女性癌症死亡率第二名。近年乳癌患者有年輕化趨勢，且死亡率更是逐年攀升，從乳癌防治到術後心理照顧，越早發現並治療才是根本。邱志偉也提出三大訴求，首先是「乳癌篩檢年齡降至40歲」，以及「乳癌凍卵補助及早上 路」、「乳癌病友及家屬心理照顧指引及補助及早上路」，希望從這三大面向，讓乳癌防治到心理照顧都能全面性獲得提升，讓乳癌課題不再成為國人心中的夢魘。

民進黨立委邱志偉（右二）、 陳素月（左二）、林宜瑾（左一）、王正旭（右一）上午在立法院舉行「乳癌年輕化，防治不牛步！從乳癌預防到心理關懷」記者會，呼籲衛福部應下修乳癌篩檢年齡至40歲、及早提出病友心理照護與凍卵補助指引。記者黃義書／攝影
民進黨立委邱志偉（右二）、 陳素月（左二）、林宜瑾（左一）、王正旭（右一）上午在立法院舉行「乳癌年輕化，防治不牛步！從乳癌預防到心理關懷」記者會，呼籲衛福部應下修乳癌篩檢年齡至40歲、及早提出病友心理照護與凍卵補助指引。記者黃義書／攝影

乳癌 死亡率 邱志偉

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