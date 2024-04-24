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鋒面徘徊慎防致災雨勢 雨炸全台5天 周日入夜才趨緩

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面通過，各地有雨，未來這幾天鋒面都在台灣附近南北擺動徘徊，天氣不穩定的情況將會持續，容易有較大雨勢出現。聯合報系資料照
鋒面通過，各地有雨，未來這幾天鋒面都在台灣附近南北擺動徘徊，天氣不穩定的情況將會持續，容易有較大雨勢出現。聯合報系資料照

鋒面通過，各地有雨，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預期中的鋒面系統在昨天午夜過後到今天清晨逐漸來到台灣上空，鋒面上發展的對流系統也陸續影響到中北部、東北部一帶，很多地方都有陣雨或雷雨的情況。

截至今天上午6時，較大雨量的地方出現在新竹到彰化一帶沿海，雨量最多的台中市已經有超過70毫米的累積雨量，新竹、苗栗、彰化等地也有40-60毫米不等的累積雨量。

今天鋒面滯留，吳聖宇表示，各地都有降雨的機會，中北部、東北部一帶降雨比較明顯，尤其上半天普遍有陣雨或雷雨，且有短時較大雨勢。南部及花東一帶降雨相對較少，但有局部短暫陣雨或雷雨。低窪、危險區域、山區暫時避免前往，以策安全。

下半天到晚間對流發展減弱，整體降雨有較為緩和的趨勢，吳聖宇表示，西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，東半部則是局部短暫陣雨，出現較大雨勢的機會也將跟著明顯減少。

溫度方面，吳聖宇表示，今天在北部、東北部到花蓮一帶高溫將會較為下降，預期高溫會降到23-26度左右，中部、南部、台東等地高溫則仍有27-30度左右，其中南部地區如果降雨不明顯，仍會有30度以上的高溫。

吳聖宇表示，明天鋒面結構斷裂，並且往北抬，退回到大陸華南，不過台灣仍是受到鋒前偏南到西南風暖濕空氣影響，大氣狀態不穩定，各地持續有短暫陣雨或雷雨。白天期間配合熱力作用，西半部山區有熱對流發展、擴散的機會。受到熱對流影響的區域還是會有較大雨勢出現的可能性，要持續留意降雨的情況。

周五白天鋒面再度南壓，晚間起到周六鋒面又將逐漸通過台灣上空，配合較強的西南風暖濕空氣，西半部地區有陣雨或雷雨，並且再度有局部較大雨勢出現的機會。

他說，尤其西南風直接影響的中部以南地區，預報資料來看，雨勢比北部明顯許多。東半部有短暫陣雨或雷雨，降雨量雖然沒有西半部來得大，但是經過幾天斷斷續續的降雨累積，加上地震影響，特別留意安全，山區、低窪地區及危險區域避免前往。

吳聖宇表示，周日鋒面結構有再度斷開，並且向北移動到台灣以北的趨勢，各地仍有短暫陣雨或雷雨。由於風向轉變為偏南風，加上鋒面呈現往北移動，中部、北部一帶受影響較大，降雨可能相對較多，仍然要留意短時較大雨勢出現的機會。

他表示，預估到了周日晚間，隨著鋒面繼續北上離開台灣上空，各地降雨可望有進一步減緩的趨勢。

下周一、周二鋒面位置偏北，天氣型態有機會轉變為多雲午後有局部熱對流雷雨的情況，溫度也將明顯回升。不過，吳聖宇表示，因為屬於預報的後期，變動度很大，持續觀察。

吳聖宇表示，未來這幾天鋒面都在台灣附近南北擺動徘徊，天氣不穩定的情況將會持續，容易有較大雨勢出現，而且近期地震仍可能陸續發生，大家務必要隨時注意最新的氣象資訊，並且留意實際的雷達回波等降雨動態情報。

鋒面通過，各地有雨，未來這幾天鋒面都在台灣附近南北擺動徘徊，天氣不穩定的情況將會持續，容易有較大雨勢出現。聯合報系資料照
鋒面通過，各地有雨，未來這幾天鋒面都在台灣附近南北擺動徘徊，天氣不穩定的情況將會持續，容易有較大雨勢出現。聯合報系資料照

鋒面 雨量 雷雨

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