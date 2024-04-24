聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／肥皂洗頭、吃黑芝麻 年過50護髮大作戰

聯合報／ 文．圖／魏楓（中市豐原）

俗話說：「十個男人九個禿。」年輕時聽到這句話常嗤之以鼻，因為我的頭髮又黑又密，還覺得不雅，夏天更感困擾，理髮時總要叮嚀師傅務必打薄。

豈料年過50，不但髮漸蒼、更漸稀。初始不以為意，心想這正合我意，髮白是智慧的象徵，而且「十個光頭九個富」，也許老來致富。不消幾年光景，正得意春風時，頂上卻形成地中海禿，前額髮線也退後不少，還引來同事調侃停電時可供照明，驚覺不能再這樣下去。

護髮大作戰開打，安全沒有副作用的方法是首選，不求速成，以免影響健康，持續、有恆、漸進是原則。開始吃黑芝麻，用肥皂洗頭髮是我的護髮妙招，堪稱內服外用、雙管齊下的不二法門。幾年下來，真的長出頭髮，猶如春天山坡上的嫩綠小草，密度雖不高，卻讓我雀躍萬分。

黑芝麻必須攪成糊才能被吸收，為避免市售的有添加物，所以自製、無糖的黑芝麻糊。我將黑芝麻炒熟後，再用研磨機攪成糊，涼拌蔬果或塗抹麵包，香味四溢，可口無比。

肥皂洗頭是鄰居傳授的偏方，他從年輕就使用，今年70歲，沒有一根白髮。我姑且一試，洗完雖沒有香噴噴的氣味，卻舒爽無比。說也奇怪，原本禿頭時頭皮偶爾冒出小紅點，自從用肥皂洗頭後就不再出現。想不到這早年用來洗衣服的肥皂，現在是我護髮的好幫手。

停電 氣味 頭髮

延伸閱讀

羽絨衣免花錢送洗！UNIQLO公開手洗秘訣 恢復蓬鬆不怕變形

影／竟是肥皂惹的禍？Tesla在美召回近4,000 輛Cybertruck！

萬用必敗神級髮品！這6款「護髮產品」根本爛髮救星，養出女神級原生水光髮

男人枕頭總是又髒又黃？ 醫曝原因喊冤：把我們泡到肥皂水裡也一樣

相關新聞

腸病毒進入流行期 就診數10年新高

上周全國腸病毒門急診就醫計一萬一千六百餘人次，創下十年來新高，疾管署宣布，國內腸病毒進入流行期，且近期疫情呈快速上升趨勢...

垃圾山「長高」 雲林、台南最嚴重

我國垃圾量逐年增加，綠色和平指出，由於政府預算分配錯誤，投入末端處理的經費多於源頭減量所導致，呼籲即將上任的新政府應挹注...

34歲上班族夜尿3次 竟是膀胱過動症

膀胱過動是指膀胱內尿液尚未儲存到生理正常容量時，就開始傳遞神經訊號，使大腦產生尿意，或膀胱肌肉自行不正常收縮的症狀，在台...

傳統、隱形、舌側 牙齒矯正該怎麼選？

牙齒矯正與口腔健康息息相關。三軍總醫院牙科部齒顎矯正科主治醫師李威成表示，一名50多歲婦人，因齒列歪斜導致平時清潔困難，...

健康你我他／肥皂洗頭、吃黑芝麻 年過50護髮大作戰

俗話說：「十個男人九個禿。」年輕時聽到這句話常嗤之以鼻，因為我的頭髮又黑又密，還覺得不雅，夏天更感困擾，理髮時總要叮嚀師...

北海道賞楓 享極上湯宿

日本最早的紅葉，由北海道打前線，跟著有行旅入住在北海道享有盛名，由札幌出身的建築師中山真琴與英國創意總監Shouya G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。