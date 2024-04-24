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健康你我他／肥皂洗頭、吃黑芝麻 年過50護髮大作戰
俗話說：「十個男人九個禿。」年輕時聽到這句話常嗤之以鼻，因為我的頭髮又黑又密，還覺得不雅，夏天更感困擾，理髮時總要叮嚀師傅務必打薄。
豈料年過50，不但髮漸蒼、更漸稀。初始不以為意，心想這正合我意，髮白是智慧的象徵，而且「十個光頭九個富」，也許老來致富。不消幾年光景，正得意春風時，頂上卻形成地中海禿，前額髮線也退後不少，還引來同事調侃停電時可供照明，驚覺不能再這樣下去。
護髮大作戰開打，安全沒有副作用的方法是首選，不求速成，以免影響健康，持續、有恆、漸進是原則。開始吃黑芝麻，用肥皂洗頭髮是我的護髮妙招，堪稱內服外用、雙管齊下的不二法門。幾年下來，真的長出頭髮，猶如春天山坡上的嫩綠小草，密度雖不高，卻讓我雀躍萬分。
黑芝麻必須攪成糊才能被吸收，為避免市售的有添加物，所以自製、無糖的黑芝麻糊。我將黑芝麻炒熟後，再用研磨機攪成糊，涼拌蔬果或塗抹麵包，香味四溢，可口無比。
肥皂洗頭是鄰居傳授的偏方，他從年輕就使用，今年70歲，沒有一根白髮。我姑且一試，洗完雖沒有香噴噴的氣味，卻舒爽無比。說也奇怪，原本禿頭時頭皮偶爾冒出小紅點，自從用肥皂洗頭後就不再出現。想不到這早年用來洗衣服的肥皂，現在是我護髮的好幫手。
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