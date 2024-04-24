不只爆肝還會傷腎！醫揭熬夜4大危害 「最嚴重恐洗腎」

大家都知道熬夜傷肝，但是對腎臟的傷害也不容小覷。泌尿科醫師表示，現代人工作忙碌，除了常常需要熬夜加班，更經常過著日夜顛倒的生活，然而這麼做卻會造成4大危害，嚴重的話還要洗腎。

泌尿科醫師戴定恩在臉書粉專PO文指出，熬夜工作其實會給腎臟帶來很大的負擔，包括腎功能破壞、增加結石痛風風險、提高泌尿道感染機會以及引發慢性腎臟絲球炎，他也詳細做出說明：

一、破壞腎臟功能

長時間的熬夜、日夜顛倒，容易干擾腎臟尿毒素代謝的功能，並且增加腎臟代謝廢物、產物的負擔，降低血流及含氧量，導致腎臟太過勞累，進而損害腎臟功能。󠀠󠀠

二、增加結石痛風可能

熬夜會傷害身體，絕對不是說說而已，除了破壞器官功能之外，由於熬夜會加劇尿酸生成，在腎臟沉澱後產生結晶，日積月累之下形成腎結石，影響腎臟健康。

三、提高泌尿道感染機會

熬夜也是導致免疫力下降的元兇，而免疫力下降除了容易感冒之外，也容易干擾腎臟、尿道的運作，幫助細菌滋生，增加泌尿道感染風險。

四、引發慢性腎臟絲球炎

在免疫力下降的情況下，腎臟腎絲球容易經常處於高度發炎的狀態，造成蛋白尿、尿潛血發生，除了增加慢性腎臟絲球炎發生的可能，也嚴重傷害了腎臟功能。

本站曾經報導，腎臟對人體有許多功能，醫學上多使用腎絲球過濾率來評斷腎功能的好壞，腎絲球過濾率愈小表示腎功能也愈差。當腎功能變差時，體內的水分、酸鹼值和礦物質都會改變，導致水腫、代謝性酸中毒，嚴重甚至會引起尿毒症，也容易出現嚴重的併發症，甚至死亡。當腎功能不全嚴重時，如果連諸多藥物都無法適當控制併發症與症狀，就需要考慮洗腎或換腎。