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台灣文學基地繆思苑 邀作家駐村激發靈感

中央社／ 台北23日電

台灣文學基地「繆思苑」邀國內外作家前來駐村，體驗日式宿舍生活，激發創作的靈光，即日起開放報名。

根據國立台灣文學館新聞稿，國立台灣文學館營運的台灣文學基地（台文基地），自2021年起開辦作家駐村計畫，邀請作家入住「繆思苑」，在雅致的木造房舍中提筆創作，並藉著交流活動，使來訪群眾更加親近文學。

新聞稿指出，台文基地位於台北市濟南路二段及齊東街之間的日式宿舍群，是成功保存並修復的歷史建築，「繆思苑」又是園區內最接近日治時期原始樣貌的一間。

駐村計畫開辦至今，除台灣作家外，亦有來自美國、法國、德國、捷克、香港等國的創作者到訪，40餘位駐村作家多元的文化背景與創作類型，著實擴充了大眾對文學的想像與視野。

由國立台灣文學館營運的「台灣文學基地」作家駐村甄選，即日起至5月15日開放申請。申請者可在2024年8月至2025年7月一年間，規劃7至30日的駐村期程，且不限創作文類及書寫主題。

詳情請見報名網站，或台文基地官網及FB粉絲專頁。

台灣文學 宿舍 歷史建築

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