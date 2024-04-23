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168斷食減脂容易導致胃病？醫揭解答：這3類人最不適合

聯合新聞網／ 綜合報導
近年流行的「168斷食」方法雖然可以控制身材已達減脂，但醫師也提醒，不是每人都適合這種間歇性斷食方法，若有不慎恐引發胃病。示意圖／ingimage
近年流行的「168斷食」方法雖然可以控制身材已達減脂，但醫師也提醒，不是每人都適合這種間歇性斷食方法，若有不慎恐引發胃病。示意圖／ingimage

近年民眾重視健身、減肥的風氣越來越盛行，許多人除了重訓以外也會搭配「168斷食」法來控制體態，但胃腸肝膽科醫師錢政弘於臉書貼文指出，「168斷食」有潛藏的健康風險，不一定適合每個人使用，建議民眾在實施之前先尋求專業醫師諮詢，以免有了身材、丟了健康。

胃腸肝膽科醫師錢政弘於臉書發文指出「168斷食比較容易得胃病」，錢醫師以自己經手過的病患為例，有位20多歲的大學生，經常熬夜、一天吃一餐，如果中間餓了就喝飲料、吃零食止飢，某天晚上該位學生一陣暈眩、噁心吐血被送往急診，經檢查發現胃部出現5公分大的潰瘍傷口出血，起因就是「空腹太久、吃太少又亂吃」所致，吃了一年的胃藥才好轉。

錢醫師提到，雖然在文獻上關於間歇性斷食和消化性潰瘍的研究不多，不過倒是有一種情況和長時間斷食類似，就是「穆斯林的齋戒月禁食」。穆斯林每年的齋戒月，從日出到日落之間都不進食也不喝水，禁食時間長達18-20個小時，過去曾有幾篇研究分析伊斯蘭教國家在齋戒月份的時候，民眾發生消化性潰瘍的比例是否偏高？結果發現比起其他的月份，在齋戒月的期間或剛結束時，「十二指腸潰瘍的發生率特別高、潰瘍傷口癒合的速度特別慢、因消化性潰瘍穿孔而去開刀的案例有多3倍、因消化性潰瘍而死亡率的案例多2.2倍」。

錢醫師解釋，這代表長時間不進食，對腸胃容易造成傷害，而且往往隨著禁食時間拉長，傷害越嚴重，通常看到、吃下食物後胃部會分泌胃酸，但空腹時間如果太久，身體會有飢餓感，胃就會預期應該要進食了，主動分泌胃酸，但因胃部內沒有食物可供消化，過多的胃酸就會造成胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流。此外，有些癮君子會因為不吃東西而抽菸解饞，更容易造成消化性潰瘍出血。

錢醫師表示，確實有些人可以透過168斷食，調整飲食內容，避免飢餓而造成的胃痛，同時又能達到減重和消除體脂肪；然而錢醫師提醒「幽門桿菌感染病史、慢性胃病、食量大」這3類人需要特別留意長時間斷食，對胃的影響。

錢醫師建議，採取間歇性斷食或是三餐時間不固定的民眾，假如因飢餓而胃痛或是胃酸逆流，就不要硬撐，還是要吃點東西緩解胃酸，例如蘇打餅乾、蘋果、葡萄、木瓜、瘦肉、白飯、少量牛奶等。

錢醫師點出治療要「先不傷身體、再講求療效」，間歇性斷食通常要能施行數月以上才能達到效果，大眾在追尋體態上的完美時，應該先找到適合自己身體的飲食方式，才能確保這個方式能維持長久。當有胃病疑慮的時候，要尋求醫生的診斷和治療，以免因小失大。

減肥 減重 胃食道逆流

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