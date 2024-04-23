行控4.0花6千萬不能用 台鐵挨批

台鐵公司的前身、台鐵局於普悠瑪事故後，以減少相關事故發生為由，啟動「以多元通訊為架構之行車控制四點○系統」，並取得行政院國家科學技術發展基金補助六○六七萬元，由理立系統公司得標，但國家運輸安全調查委員會稱試驗時達不到預期效果，「根本不能用」，立委因此痛批政府補助莫名其妙的廠商，質疑台鐵圖利廠商。

二○一八年，台鐵發生普悠瑪號事故，以強化安全改革，推動智慧化行車安全系統為由，提出以５Ｇ、多元通訊為架構的「行車控制四點○系統」，由於是研發計畫，台鐵二○二○年就向行政院科技會報辦公室，申請國家科學技術發展基金管理會補助，獲得科發基金補助六○六七萬，該標案最後由理立系統以五六四○萬得標，並在台鐵新竹六家支線測試。

當時不少專家就提醒標榜可連續監控、即時傳輸、精準定位、車載號誌的系統難以符合國際標準、不切實際，台鐵仍在六家支線測試，行政院政務委員張景森前年更帶著太魯閣號事故罹難者家屬體驗，事後還發文直呼「很滿意」。

但民眾黨立委黃國昌昨在立法院交通委員會質詢時指出，理立自稱是「美國佛羅里達州傑克遜維爾市自駕快捷系統」的得標廠商，即便美國的單位否認，理立仍獲得經濟部頒發的獎項；他還質疑，運安會曾針對行控四點○舉行研討會，與會專家都砲聲隆隆，認為不可行。

黃國昌詢問運安會主委林信得，台鐵行控四點○於二○二二年十二月的概念驗證（ＰＯＣ）驗收結案，是否還要持續通過第二階段的理ＰＯＳ（服務驗證）及第三階段的ＰＯＢ（商業驗證）？該系統沒有達到預期效果，那要這個系統何用？

林信得坦言，該計畫仍屬於測試階段，早在試驗時就已顯示達不到預期效果，但台鐵在第一階段的ＰＯＣ驗收結案後就要使用，先前的研討會中也有和台鐵口頭強調「要考慮清楚」，但運安會非主管機關，無法替台鐵來決定使用與否。他會後受訪時更直言，該系統「根本不能用」。

台鐵公司表示，科發基金管理會之科技會報辦公室聘請專業委員進行分期考評，考評通過後才撥付各期補助款接續辦理研發工作。前年三月辦理期中考評及實地查訪，五位外聘專業委員都表示支持與推薦。但當年科發基金召開期末成果檢視會議後確定概念驗證結案，為了選擇符合台鐵效益的模式辦服務驗證和商業驗證，將進行期前評估，約需十八個月，再進行計畫提報。

國科會指出，該預算編列是為配合國家科技發展重大、具急迫性科技施政，需立即執行先導研究，執行期程到二○二二年六月卅日，業已結案。科發基金設立的性質主要用於先導計畫或可行性實作評估，所以本案不續行補助後續，結案後是否要調整做法，將由交通部評估。