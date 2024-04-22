台鐵和仁-崇德中斷 預計23日中午前雙線通車
花蓮豪雨影響，今天下午2時41分，台鐵和仁-崇德間路線中斷。台鐵預計明天首班車先恢復單線雙向行駛，明天中午12時前恢復雙線通車。
台鐵公司晚間發布新聞稿，花蓮工務段於下午5時進場清理和仁與崇德間的土石，並優先清除東正線土石，後續如未再發生暴雨或地震影響，預計東正線土石可於明天零時清除完畢。
台鐵說，清完土石後，接續辦理路線、號誌及電車線檢查確認安全無虞，和仁至崇德間預計可於明天首班車恢復東線單線雙向行駛，中午12時前恢復雙線通車。
另外，台鐵停駛明天的環島之星台北往返花蓮間，改由花蓮特開。
台鐵說，今天土石流影響致乘車票未使用者，1年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。
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