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花蓮壽豐下午震到晚上 累計64起

中央社／ 台北22日電

交通部中央氣象署統計，花蓮壽豐自今天下午5時8分的地震起算，截至晚間10時30分，累計已發生64起地震，最大規模5.9，目前判斷都屬於花蓮0403的餘震

根據氣象署最新資訊，今晚10時11分發生芮氏規模5.9地震，地震深度8.6公里，震央位於花蓮縣政府南南西方26.5公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣、南投縣4級。

地震發生後，中央氣象署對台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布災防告警訊息（國家級警報）。

氣象署地震測報中心統計，自下午5時8分起至晚間10時30分，花蓮壽豐已累計發生64次地震。

地震測報中心統計，花蓮規模7.2地震發生至今，主震加餘震總數已達993次，其中規模5至6的地震為46次、規模6以上為2次。

氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，目前判斷仍然是花蓮0403地震的餘震，之前監測到的餘震大多都是在花蓮北邊近海，目前已經移到陸地，是之前比較少發生餘震的「空白區」，有必要以較大規模的地震、短時間將能量釋放，並不算是特別異常的情況。

吳健富說，目前資料判斷，今天花蓮壽豐連續的地震並不算是群震，由於群震在能量上相近，因此地震規模應該差不多，而規模4與規模5的地震能量就相差30倍，今天這些地震從規模4起跳，最大為規模5.9，不太符合群震的定義。

吳健富提醒民眾，山區土石鬆脫，加上近期下雨，盡量不要往山區活動。

地震 花蓮 餘震

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