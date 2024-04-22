花蓮豪雨土石崩 台鐵和仁至崇德站明首班單線雙向行駛

花蓮發生強震後，山區邊坡不穩，台鐵和仁至崇德車站間鐵軌遭土石流淹沒，雙線中斷，北迴線暫時不通；台鐵今晚間表示，花蓮工務段下午5時起進場清理路線土石，預計東正線土石可於明天零時清除完畢、明早首班車恢復東線單線雙向行駛、中午12時恢復雙線通車。

台鐵表示，今天下午2時41分台鐵和仁至崇德車站（ K48+580）間發生土石流雙線不通，台鐵公司各級列車皆平安未受影響，並於下午2時50分成立一級緊急應變小組。

台鐵指出，花蓮工務段於下午5時進場清理路線土石，並優先清除東正線土石，後續如未再發生暴雨或地震影響，預計東正線土石可於23日零時清除完畢，接續辦理路線、號誌及電車線檢查確認安全無虞後，和仁至崇德間預計可於明日首班車恢復東線單線雙向行駛、中午12時前恢復雙線通車。

台鐵表示，明天環島之星2次台北至花蓮間停駛，由花蓮特開；台鐵提醒，乘客出門前可至台鐵網站查詢列車最新運行資訊。