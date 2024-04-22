花蓮土石流落石告警響 台鐵1列車緊急停隧道
花蓮今天下午降豪雨，台鐵和仁與崇德間發生土石流雙線不通，1列自強號正要通過土石流區域時，落石告警同時響起，列車緊急停在隧道內，之後以慢行方式至花蓮站。
台鐵公司稍早發布新聞稿，下午2時41分，和仁與崇德間發生土石流雙線不通，台鐵各級列車皆平安未受影響。
台鐵後來補充，426次EMU3000型自強號於下午2時40分通過和仁站，約40秒後通過土石流區域，這時軌道內已有泥流現象，台鐵的落石告警同時響起，列車司機員緊急將列車停於和仁隧道內，經檢查後列車動力及外觀正常，並回報行控中心。
台鐵表示，為了行車安全，426次列車以30公里慢行至花蓮站後，更換編組繼續行駛，原編組做詳細檢查。
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