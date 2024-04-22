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全台有感連10震！氣象署：全是花蓮強震餘震 釋放在「地震空白區」

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全台有感連10震 氣象署：全是花蓮強震的餘震

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署說明，今天下午5點08分在花蓮縣附近發生規模5.5地震，地震深度10公分，是個極淺層地震；地震發生後截至傍晚6點，又連續發生9起有感地震，連10震。 圖／截自氣象署網站
氣象署說明，今天下午5點08分在花蓮縣附近發生規模5.5地震，地震深度10公分，是個極淺層地震；地震發生後截至傍晚6點，又連續發生9起有感地震，連10震。 圖／截自氣象署網站

氣象署地震測報中心主任吳健富說明，今天下午5點08分在花蓮縣政府南南西方發生規模5.5地震，地震深度10公里，是個極淺層地震，造成花蓮水璉、南投奧萬大達到4級，達到國家級警報標準，有針對花蓮發送國家級警報。

吳健富指出，地震發生後連續發生4個有感地震，包含9分、12分、15分、17分。其中以5時12分發生的規模5.3有感地震，深度10公里，限縮在花蓮市水璉附近，也發送國家級警報，研判這些地震都是0403地震的餘震，盆地台北因高樓效應，民眾感受晃動大一點。

吳健富表示，目前統計，自4月3日起至今，主震加餘震達935次，因為是規模7.2地震，因此需要長時間應力調整，這段時間地震較空白的地方發生餘震；整體來說，餘震數量將逐漸變少、變小，大多數在規模3左右，偶爾會發生規模4至5以上地震。

吳健富說，雖然雙北僅2級，對於較高樓層、台北盆地感受較大；國家級警報分別在8分及12分針對花蓮發布國家級警報；另外提醒，明天有鋒面抵達台灣，山區土石鬆軟，會在地震後造成危險情況，呼籲沒有必要勿往山區活動。

吳健富進一步指出，之前監測到的餘震大多都是在花蓮北邊近海，目前已移到陸地，是有必要以較大規模的地震、短時間將能量釋放，沒有特別異常的情況。

吳健富解釋，30次規模6的地震釋放的能量才差不多1個規模7的地震，而規模7與規模5能量差900倍；規模5的地震可能要觀察2、3週左右的餘震情況，而規模7的主震則會更久。

吳健富說，地球是平衡系統，當一個地方失去平衡，就會在另一個地方以應力進行調整，岩層沒辦法克服就會以地震的方式調整，像是之前嘉義中埔及白河，也有一些小地震，「就像翹翹板」般進行調整。

針對像今天9分鐘連續發生地震的情況還會出現嗎？吳健富說，能量釋放多以規模3至4來釋放能量，確實這幾天空白區會發生規模4至5地震，地震深度較淺。

地震規模大做應力調整，近期花蓮南部地震會變多？吳健富表示，該區域發生地震，其他地區應力相對高，在4月3日花蓮地震後，嘉義地區都有小地震，花蓮南部地區也在做調整，逐步調整後情況就會較為穩定。

南投 國家級警報 地震 氣象署 花蓮 餘震

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