快訊

地牛翻身！花蓮發生有感地震 初判震度4級以上

中職／洪一中被關球場地下室第二波懲處 高市運發局副局長記過

張國煒怒告長榮大哥「內線交易金額破百億」 張國華回應了

聯電8年守護陸海空40項物種 第九屆綠獎開放徵件

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電第九屆綠獎自即日起開放徵件。圖／聯電提供
聯電第九屆綠獎自即日起開放徵件。圖／聯電提供

由聯電（2303）發起的第九屆「綠獎」徵件活動，4月22日世界地球日正式啟動！綠獎連續舉辦八年以來，在台灣陸、海、空等領域已保育了約40項物種，從守護瀕臨絕種的台灣白魚、台灣穿山甲，到支持澎湖復育珊瑚棲地等，透過與綠獎得獎團體共同攜手，期待喚醒人類對地球上其他物種的重視，為守護台灣獨特的生物多樣性盡一份心力。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，「受到氣候暖化的衝擊，全球正面臨著前所未有的物種滅絕威脅及生物多樣性損失，在此關鍵時刻，保育行動變得越來越緊迫。聯電長期以來積極投入綠色製造，在降低碳排的同時，也關注氣候變遷對生物多樣性的影響。我們透過綠獎計畫，推動及鼓勵環保團體及社會大眾能夠採取行動，確保台灣的生態環境可以永續發展下去。」

農業部過去統計，台灣有100多種脊椎動物、近千種植物瀕臨絕種，許多物種正逐漸消失。截至2023年為止，綠獎已在全台支持68件跨產業、跨區域的環境解方，例如協助埔里一新社區推廣無農藥茭白筍種植，讓台灣白魚在乾淨的水質中復育，為當地的生態和經濟取得平衡；而因應海水升溫造成大規模的珊瑚白化，綠獎連續三年支持澎湖的珊瑚復育計畫，希望藉由復育珊瑚保育棲地，維護生物多樣性，讓內海生態得以永續發展。

聯電自2016年發起綠獎，祭出總獎金400萬元，公開徵求優質生態保育及綠色創新計畫，是國內對生態保育提供最高獎金之獎項。其中，「生態保育獎」以促進環境生物多樣性與物種復育為目標，分為大型生態保育計畫及青少年環境行動獎；「綠色創新獎」則是徵求氣候變遷和循環經濟的創新解決方案，結合新創團隊的創意和技術，串起低碳永續的新可能。

第九屆綠獎邀請八家企業夥伴一同攜手，包括3M、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸、棨揚、欣興電子，集結半導體供應鏈之力，一起支持與響應生物多樣性。綠獎徵件從即日起至8月31日截止，歡迎各界致力於環境永續的 NGO 團體、社團法人、新創單位、青少年等夥伴踴躍參與徵件。

珊瑚 生態保育 綠色

延伸閱讀

美超級財報週登場 法人：台股籌碼偏空拚守季線

聯詠部分 OLED 驅動 IC 傳釋單台積電

大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

聯詠訂單轉向 鐵咖關係生變

相關新聞

花蓮豪雨致災土石流崩落 鐵公路都不通

花蓮發生強震後，山區邊坡不穩，中央氣象署今天針對花蓮發布大雨特報，秀林鄉下起豪雨，和仁車站至崇德車站間鐵軌被土石流淹蓋，...

國家警報響大雷雨來了！宜蘭縣、花蓮縣下到4點 山區暴雨警戒

中央氣象署下午14時23分針對宜蘭縣、花蓮縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴...

解健保財務困境漲保費？ 童子賢盼從就醫次數著手

準總統賴清德的閣揆人選，一度傳出由和碩聯合科技董事長童子賢接任。童子賢今天於台北榮總大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢...

「沒便秘等於沒宿便」完全錯誤！直腸外科醫教4招簡單清空腸道

不少民眾認為，每天排便順暢就是「沒有宿便」，對此直腸外科醫師解釋，這完全是錯誤觀念，即使身體再健康，仍會存在約1至3公斤的宿便。若想排除體內宿便量，他分享4招改善方法，只要透過簡單的步驟改變生活習慣，就能盡可能將體內的宿便量降至最低。

羽絨衣免花錢送洗！UNIQLO公開手洗秘訣 恢復蓬鬆不怕變形

近來氣溫攀升，不少人拿出夏裝，並開始清洗冬季的保暖衣物，準備收納起來。不過要留意的是，若直接將羽絨衣丟進洗衣機清洗、晾乾的話，容易讓羽絨衣變得乾扁，甚至變形。因此，出產多款羽絨衣的UNIQLO，在官網分享清洗羽絨衣的正確辦法，教導民眾應如何清洗，才得以維持羽絨衣的蓬鬆度與形狀。

立委批台鐵列控4.0圖利特定廠商 運安會：系統根本不能用

太魯閣號事故發生後，台鐵啟動「以多元通訊為架構之行車控制4.0系統」，立委今天指出，台鐵獲國家科學技術發展基金補助606...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。