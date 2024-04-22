排碳量不減反增、國際排名退、碳費一再跳票 蔡政府8年減碳牛步

今天是422地球日，總統循慣例下午將於總統府接見「全國NGOs環境會議」代表團體，今年是蔡英文總統任內最後一次接見環團，準總統賴清德也會一同與會，是首次由2屆總統同時會面的情況。不過，檢視蔡政府過去8年減碳成效，不僅溫室氣體排放量不減反增，國際氣候變遷績效指數排名吊車尾，徵收碳費也一延再延，空有2050淨零口號。

盤點蔡政府8年任內減碳成效，蔡英文在2021年4月22日宣布要跟進世界，達到2050淨零轉型、2022年國發會宣布淨零排放路徑及12項關鍵戰略、2023年2月15日蔡英文總統公布氣候法，並將2050淨零排放入法。為了減碳，蔡政府看似做了許多努力，實際上過去8年，台灣碳排放量卻愈減愈多。

根據環境部公布的「國家溫室氣體排清冊」，台灣2015年總溫室氣體排放量為29011萬公噸；2016年總溫室氣體排放量為29391萬公噸；2017年總溫室氣體排放量為29945萬公噸；2018年總溫室氣體排放量為29774萬公噸；2019年總溫室氣體排放量為28748萬公噸；2020年總溫室氣體排放量為28507萬公噸；2021年總溫室氣體排放量為29700萬公噸。

從上述數據得知，蔡政府執政8年減碳成效不彰，甚至2030年減碳目標24％正負一個百分點、2050年淨零碳排幾乎恐怕都會跳票。

另外，台灣在國際排名也是年年吊車尾。根據德國非政府組織「德國觀察」統計做出的「氣候變遷績效指數」（CCPI），台灣排名自2012年起就一直維持在50名左右，都是在「最差」的區間。2012年50名、2013年53名、2014年51名、2015年54名、2016年52名、2017年52名、2018年54名、2019年56名、2020年59名、2021年57名、2022年58名、2023年57名、2024年61名。

台灣雖在2018年正式推動減碳政策，但2018年後排名卻不進反退，甚至2024年直接退步到61名，顯示蔡政府減碳政策極為失敗。

除了承諾減碳目標跳票、國際排名年年倒退，如今最受關注的碳費開徵也3度延後，才確定在2025年以2024年排碳量課徵碳費，但目前與碳費相關的3個子法尚未預告，第3次碳費費率審議委員會何時召開也無下文。

環境部雖說絕不會受520影響，但圈內人士消極認為，碳費費率恐拖到520之後，環團也呼籲碳費費率應在520新舊政府交接前制定完成，避免新政府團隊帶來變數、甚至拖延到明年開徵期程。