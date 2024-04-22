防局部大雷雨！吳聖宇：鋒面接近午後降雨漸增 未來一周天氣不穩

好天氣沒了。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，鋒面接近午後起降雨漸增，未來一周天氣不穩定，要留意局部大雷雨。

吳聖宇說，本周天氣不太好，鋒面在台灣附近徘徊，降雨機率高，並有雷雨或短時較大雨勢發生機會。不過鋒面結構不是很好，要留意鋒面上對流系統發展及移動狀況，被對流系統影響到區域，降雨比較明顯，因對流系統發展及移動不容易事先掌握，提醒民眾隨時注意最新氣象預報資訊。

吳聖宇指出，今隨鋒面接近，大氣環境逐漸不穩定，白天各地雲量偏多，午後中北部、東半部山區有熱力對流發展、並往平地擴散帶來短暫陣雨或雷雨機會；晚間鋒面更為靠近，鋒前西南帶來的雲層水氣進一步增多，中北部、東北部持續有局部短暫雨或雷雨出現，南部、東南部地區今受到影響還不明顯，天氣相對比較好。

今各地高溫普遍30度以上，中南部高溫預報更來到33-35度或以上，嘉義以南局部地區預估仍有36-38度或以上高溫出現的可能性。

吳聖宇指出，明後兩天鋒面南下到台灣上空，各地天氣不穩定，有對流系統在台灣附近發展機會，預估各地普遍會有短暫陣雨或雷雨，西半部受影響又比東半部明顯，並可能有局部較大雨勢發生的可能性。

因下雨增多，各地高溫可望下降，明天降得還不多，北部、東北部、東部高溫28-30度，中南部及東南部高溫仍有31-33度或以上；後天降溫比較明顯，北部、東北部、東部高溫下降到24-27度，中南部及東南部降到27-30度左右。

吳聖宇指出，周四、周五鋒面北抬到台灣以北，受鋒前西南風水氣移入的影響，各地持續有短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用，對流發展機會更高，西半部出現局部大雨機會仍比東半部高出許多。各地高溫大致在26-30度之間，南部地區比較有超過30度的機會。

吳聖宇指出，周末期間(27-28日)鋒面又再度南壓通過台灣，各地持續有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部較大雨勢，建議民眾暫時避免到山區、溪流邊等區域活動。各地高溫大致維持27-30度左右，南台灣可能相對會比較熱一些。