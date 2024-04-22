汽車排氣管未啟動認證 環部：只要噪音超標就開罰

為減少車輛噪音，環境部今年起推動排氣管認證措施，然而立委提到汽車排氣管尚未納入認證機制，環境部表示，噪音問題以機車為大宗，因此優先處理，但只要是噪音超標，不論汽機車都會開罰。

根據環境部統計，112年各類型噪音陳情案件數為11萬4238件，其中以車輛噪音占32%最多。

立法院社環委員會今天邀請環境部、交通部、經濟部、內政部警政署就「噪音管制與加速推動排氣管噪音認證」進行專題報告，並備質詢。

根據環境部書面報告，車輛噪音規劃由源頭管制，國產車或進口車需經檢測符合新車噪音管制標準才能掛牌上路，目前已獲認證合格225組排氣管。

根據交通部資料，截至17日，目前經環境部認證與登錄排氣管的車輛，並傳輸公路局監理系統者，已有5394輛（平均每天約增加100至200輛）；另環境部預計113年底前陸續將新車原型式排氣管資料傳輸至公路監理系統。

交通部配合環境部改善噪音問題，修正「道路交通安全規則」，明年1月1日起，機車排氣管改裝列定期檢驗項目，違規罰新台幣900至1800元。

民眾黨立委陳昭姿質詢指出，現在排氣管認證只有機車，尚未納入汽車；呼籲環境部應該加速汽車排氣管認證。

環境部長薛富盛備詢時表示，目前噪音檢舉問題比較多的是機車；汽車通常會在高速公路、或較寬敞的道路噪音較易超標。

環境部大氣環境司長張順欽補充，雖然汽車也可能有噪音問題，但汽車排氣管改裝登記還沒有實施；但他強調，就環境部來說，不論汽機車，只要噪音超標就會開罰。

另外，環境部指出，自110年起推動聲音照相，截至目前全國共有210套照相設備（109固定式、101套移動式），裁處件數共1萬1569件。

環境部表示，為提升聲音照相科技執法量能，行政院已核定前瞻預算及公共建設經費共1.9億元，持續協助地方政府共設置至少306套照相設備；由原訂116年提前於明年完成。