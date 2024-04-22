合歡山賞杜鵑 車流暴增3.7倍

合歡山杜鵑花季啟動假日高乘載措施，石門山等賞花熱區杜鵑盛開，本周車流較上周暴增3.7倍，路邊違規停車也增加，警方昨天開出8張罰單，呼籲遊客遵守交通秩序，維持交通順暢、安全。

合歡山每年4月入春後，玉山杜鵑、紅毛杜鵑等接連綻放，與玉山箭竹和台灣冷杉林構成的景致迷人，每年吸引大批賞花遊客；但因高山道路狹窄，且停車空間有限，台14甲線合歡山公路沿途塞車、違規停車等亂象，令人詬病。

為了解決當地交通亂象，公路局埔里工務段花季啟動假日高乘載措施，於台14甲線18K翠峰、41K大禹嶺設管制站，大貨車及未搭乘3人以上小客車禁止通行，機動搭配雙向流量管制，加強取締違規停車，交通亂象獲得改善。

403大地震重創花蓮，太魯閣國家公園一度封園，經巡視該公園西側、靠近南投縣的合歡山區震損狀況較輕微，當地杜鵑花季及高乘載措施依計畫實施，不過，首周受地震影響，但第二周杜鵑花盛開，高山美景吸引遊客，車流不多，車輛總數則翻倍成長。

公路局埔里工務段統計，花季假日高乘載首周13、14日，小客車、機車、自行車及乙類大客車共508輛；而本周高乘載管制通行總量，昨天各式車輛達931輛，今天更增加至970輛，合計1901輛是上周總量的3.7倍。

埔里工務段表示，石門山、合歡東峰、小奇萊等步道花開8成，花況正盛，吸引遊客上山車流增加；但車輛增加也出現違停，仁愛警分局加強取締，昨天開出8張罰單，也呼籲遊客切勿違停，維持交通秩序。