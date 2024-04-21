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99%男性太自卑想做「陰莖增大術」 醫搖頭：大於這數字就夠用

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
醫師陳煜指出，國外統計研究顯示，女性希望一夜情伴侶大一點，而穩定關係則希望是正常尺寸。雖然黃種人長度不比黑人，但「硬度」卻是黃種人最硬，台灣男性不必太自卑；示意圖。本報資料照
醫師陳煜指出，國外統計研究顯示，女性希望一夜情伴侶大一點，而穩定關係則希望是正常尺寸。雖然黃種人長度不比黑人，但「硬度」卻是黃種人最硬，台灣男性不必太自卑；示意圖。本報資料照

不少男性對於自己的陰莖大小相當在意，尤其若無法帶給伴侶滿意的性生活時，常常會尋求醫療希望進行「陰莖增大術」。泌尿科醫師表示，臨床上來諮詢的男性99%都是正常的尺寸，而國外統計研究顯示，「女性希望一夜情伴侶大一點，而穩定關係則希望是正常尺寸。」雖然黃種人長度不比黑人，但「硬度」卻是黃種人最硬，台灣男性不必太自卑。

網路論壇Dcard上有名網友抱怨，由於前男友陰莖尺寸非常大，每次性行為結束都會「破皮」而需要就醫，而現任男友的陰莖較小，但在性行為時感到比較輕鬆、像在按摩。

台灣男性學醫學會理事長、林口長庚醫院泌尿科系副主任陳煜表示，大部分男性陰莖長度只要「大於7公分」，都在可以正常使用，可以完成大部分男女性行為，而女性因為可能生育過、年紀等等因素影響到陰道孫緊度，進而影響到性生活的滿意度。

「陰莖增大術諮詢民眾99%都是正常大小。」陳煜說，陰莖增大術有「增長、增粗」2面向，增長大概可以增加2至3公分，通常透過破壞陰莖韌帶，將本來埋在體內的陰莖拉出，但相對得犧牲「固定度」，性行為若晃動太過厲害，可能就容易受傷。

增粗部分，陳煜指出，會透過包皮、人工填充物等等進行增粗，但也可能有後遺症，一來可能身體組織吸收，效果不如預期，二來可能會有長疤留存在陰莖上，造成外觀不好看，建議民眾施作前一定要多和醫師討論，可以找第二位醫師評估。

「真正令人滿意的性愛包含『前戲及情感交流』。」陳煜說，女性的陰道長度12至13公分，而前3分之2的部分才有神經感受，因此只要男性陰莖勃起後超過7公分，就可以順利完成令對方滿意的性行為，超過7公分女性不一定感覺得到，而台灣男性陰莖長度大致分布在9到17公分，中位數13、14公分，若在這些範圍內都屬正常。

陳煜指出，根據國外研究統計，女性對於大陰莖的追求大多在「一夜情」，而長期穩定伴侶則希望是平均大小即可。而不同族裔的陰莖評比上，雖然黑人最長、白人次之、黃種人最短；但硬度上，黃種人最硬、白種人次之、黑人最軟，因此亞洲人不必太過自卑，發展自己的優勢都能獲得良好的性愛。

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