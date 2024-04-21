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台南玉井最熱39.7度高溫 全國前4名台南包辦3處

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
中央氣象署資料顯示，今天國內前100名高溫，台南玉井排第一，溫度高達39.7度，南化區北寮及楠栖區分居第2及第4。聯合報系資料照片
中央氣象署資料顯示，今天國內前100名高溫，台南玉井排第一，溫度高達39.7度，南化區北寮及楠栖區分居第2及第4。聯合報系資料照片

中央氣象署資料顯示，今天國內前100名高溫，台南玉井排第一，溫度高達39.7度，南化區北寮及楠栖區分居第2及第4，反觀市區的中西區是32.4度，山區反而較市區高了7度，南部氣象中心表示，因高壓強又吹偏南風，內陸溫度較高，海濱反而會較涼爽。

中央氣象署位於玉井區台灣糖業公司玉井糖廠的測站觀測到溫度39.7度，其次是南化北寮38.7度，第3高溫是高雄內門區木柵國小38.7度，第4高為楠西區曾文水庫處，溫度38.6度。

中央氣象署南部氣象中心表示，今年4月台灣高壓強，今天南部因吹偏南風，把溫暖空氣帶上來，因此溫度較高，而且是內陸較高，若是海濱，因為海上有空氣在交換，氣溫就不會那麼高。南市中西區中午氣溫是32.4度、安南區是33.1度。南部氣象心提醒，若要外出，請做好防曬準備，以免曬傷。

台南市玉井區今天中午溫度39.7度，為全國最高溫。圖／氣象署
台南市玉井區今天中午溫度39.7度，為全國最高溫。圖／氣象署

曾文水庫 氣象署 高溫

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