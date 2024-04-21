台南玉井最熱39.7度高溫 全國前4名台南包辦3處

中央氣象署資料顯示，今天國內前100名高溫，台南玉井排第一，溫度高達39.7度，南化區北寮及楠栖區分居第2及第4，反觀市區的中西區是32.4度，山區反而較市區高了7度，南部氣象中心表示，因高壓強又吹偏南風，內陸溫度較高，海濱反而會較涼爽。

中央氣象署位於玉井區台灣糖業公司玉井糖廠的測站觀測到溫度39.7度，其次是南化北寮38.7度，第3高溫是高雄內門區木柵國小38.7度，第4高為楠西區曾文水庫處，溫度38.6度。