台南玉井39.7度極端高溫 鄭明典：台中以南看見夏季的溫度色階

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出今天中午的溫度分布圖，中南部呈現出高溫的深紅色。他表示，台中以南看見夏季的溫度色階。

根據中央氣象署觀測資料顯示，台南玉井今天中午12時26分出現39.7度高溫，其次依序是台南市曾文、高雄市甲仙38.6度，以及台南市北寮38.4度、高雄市內門38.1度。

西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今天白天台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣為黃色燈號，請注意。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。