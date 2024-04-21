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桃園5天8次大停電民怨四起 市民：家電3C壞能國賠？

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園連續停電許多民眾家裡突然漆黑，鐵捲門打不開，家裡家電3C產品停電故障，引起民怨。記者曾增勳／翻攝
桃園連續停電許多民眾家裡突然漆黑，鐵捲門打不開，家裡家電3C產品停電故障，引起民怨。記者曾增勳／翻攝

桃園市最近連續無預警輪流大停電，桃園、中壢、大園、龜山、平鎮、龍潭及新屋區 5天8次停電，累計超過3 萬多用戶停電，許多市民深受其害，民怨四起，市民詢問購買發電機、不斷電系統的市民增加，多位民眾今天上午紛紛抱怨，停電造成鐵捲門打不開無法開車、家裡魚缸養的魚停電差點死光、家裡的家電3C產品停電故障，能請求國賠嗎？

最近5天南、北桃園7區連續8次大停電，影響30420用戶，帶給民眾生活不便，民眾透過臉書社群發聲抱怨連連，甚至引起藍綠支持者網路批評論戰聲浪，中壢吳姓市民說，執政黨說不會停電，現在電費剛漲價，就開始停電，他家的電器忽然停電壞掉，「難道是電費漲不夠，還要再漲嗎」？

議員彭俊豪表示，桃園連續停電不正常，每次跳電引起民眾不好反映，還有一些仰賴電力行業因為停電影響很大。顧姓市民說，上次花蓮強震，家裡魚缸被震倒死掉好幾隻金魚，未料這次停電，魚缸的魚差點死光，十分可惜。龍潭中山里民停電，造成鐵捲門停電打不開，無法開車載孩子上學，向里長反映抱怨。

桃園廖姓電機行老闆說，最近臨時停電，詢問購買發電機的民眾增加，接到一個社區主委詢問比價，對方說因為停電，大樓發電機發生故障，想買較大功率發電機。徐姓市民說，中壢突然停電，造成家裡電視和插電使用的3c產品故障，資料救不回來，損失只能自己吞下，還沒夏天就突然停電，電費也漲了，民眾可以國賠嗎？

市議員謝美英、彭俊豪表示，桃園連續停電引起民眾不便抱怨，台電確實需要完整調查說明，檢討平常如何巡檢或設備問題。市議員梁為超、徐玉樹說，台電停電不確定、臨時性，每次停電幾千戶，引起民怨，台電要負責，民進黨非核家園能源政策錯誤，導致供電不穩，還沒夏天就停電，到夏天缺電會更嚴重，賴清德520上任必須重新修正錯誤的能源政策。

桃園停電，因為雷雨樹木造成饋線跳脫影響說法，民眾不相信。圖／台電提供
桃園停電，因為雷雨樹木造成饋線跳脫影響說法，民眾不相信。圖／台電提供
桃園連續停電，引起民怨，臉書「我是中壢人」社群掀起停電話題論戰。圖／取自臉書「我是中壢人」社群
桃園連續停電，引起民怨，臉書「我是中壢人」社群掀起停電話題論戰。圖／取自臉書「我是中壢人」社群

停電 桃園 議員

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