阿里山林鐵15年歷險修復 串起部落情誼山林保育

阿里山林鐵將在7月1日全線修復通車，承載鄒族部落的祝福，以及山林保育初衷，通過地形障礙、物資輸運困難、天氣多變、炸藥短缺的挑戰，隧道與鐵道復通，歷經15年完工。

阿里山林鐵2009年受到莫拉克颱風重創，造成421處災害，原定2015年底全線通車，不料當年9月杜鵑颱風侵襲，在十字路站到屏遮那站間的42號隧道，發生2處長達55公尺的大型崩塌，延宕通車。

從嘉義車站到阿里山車站，阿里山林鐵沿線從亞熱帶氣候爬升到暖帶、溫帶，林相變化美不勝收，但地質卻也相當敏感脆弱。農業部林業及自然保育署長林華慶說，能夠全線修復，要歸功工程單位15年來克服各種挑戰。

施工單位說明，修復隧道困難很多，包含高山物資運輸艱鉅，而且山區濕度高、溫差大，經常下午就起霧，能見度差，工時也縮短，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間人力難找，許多人力從東部過來，1、2個月才能回家一趟，也必須照顧好人員的吃、住等需求。

工程業者指出，期間開闢隧道必須使用乳膠炸藥，又因為俄烏戰爭影響物資運送而缺貨，因而改用效果比較不好的水膠炸藥，減緩了施工進度；壓力曾經大到一度想放棄，但是遇到挑戰就處理，日以繼夜地趕工，例如隧道側壁不只是湧水，而是衝出水，就要快抽水處理。

林華慶表示，隧道復通的工程設計到施工過程，也是勇於捨棄人定勝天、靠向順應自然的永續抉擇，也因此安了擔心工程引發坍方滅村的鄒族人的心。

他說，也是可以做很高的橋墩、看到壯觀的峽谷，然而台灣未來有不可測的天災風險，地質若受侵蝕會崩塌，所以採用隧道復建方式修復，兼顧安全、減低環境衝擊，但是沒有景觀，這就是取捨。

林業署阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修補充，當地是鄒族部落，林業署主動跟社區、部落長老們開會報告、溝通工程施作內容，獲得他們認同，部落會議也舉辦投票，高達90%同意。

黃妙修指出，施工監測資料也都提供給部落看，多元方式讓部落充分了解施工實況，因而取得信任，部落頭目並主動幫忙工程施工祈福，竣工的隧道口還彩繪了跨文化、跨種族愛的藝術創作。

黃妙修透露鄒族人與紐西蘭父親費爾越洋尋子的一段情誼，多年前紐西蘭青年魯本攀登阿里山失蹤，其父費爾每年到阿里山尋覓兒子，始終找不到，因而認識了不少鄒族朋友。

黃妙修說，其中一對年輕夫妻即將迎接新生命，他們將費爾的手放在太太懷孕的肚子上，費爾感受到胎動時，找回了他對兒子很多很多的愛，身為陶藝家的費爾，教授當地孩童藝術創作。

隧道口竣工牆面以此主題的藝術創作，描繪著這對年輕夫婦與他們的胎兒，還有象徵熱情的太陽花、孤挺花，代表勇士的山豬牙等，用傳說去詮釋跨民族、跨文化的愛，都因為隧道的重建可以重生。

林業署補充，新建完成的42號隧道全長1106公尺，經過地質鑽探、地電阻探測等詳細調查，座落在堅硬岩層，且最深覆土厚達154公尺，提升行車安全。一旁舊有42號隧道，將作為歷史文化及環境教育場所。