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合歡山主峰步道路況不佳 22日起封閉4個月施工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
合歡山主峰步道因路面破損不利行走，將從4月22日起封閉約4個月施工改善。圖／資料照片、太管處提供
合歡山主峰步道因路面破損不利行走，將從4月22日起封閉約4個月施工改善。圖／資料照片、太管處提供

太魯閣國家公園內的合歡山主峰步道因路面岩層破碎，山友反映路況不佳，將從4月22日起封閉近4個月施工改善，提升遊憩品質。時值高山杜鵑花季，太管處建議改往石門山、合歡東峰、小奇萊步道賞花

合歡山主峰是太魯閣國家公園西邊的界山，山頂視野極佳，可見立霧溪、濁水溪蜿蜒分列兩側，步道長1795公尺，單程步行約需1個小時。

太管處表示，這次步道修繕與地震無關，是因路面岩層破碎，邊坡沖蝕嚴重，加上部分設施受損需要修繕，才發包施作改善，4月22日起至8月18日全線封閉，另步道下方埋設高壓管線，請遊客不要擅闖工區，以免發生危險。

太管處說，合歡山主峰步道位於海拔3400多尺處，四季天氣及溫差變化大，雪季難以施工，才安排在春、夏季氣候較穩定時施工改善，完工後，就可以提供更好、更安全的遊憩品質。

每年4月起是合歡山區玉山杜鵑及台灣高山杜鵑盛開的時節，太管處說，儘管主峰步道封閉，民眾仍可轉往石門山、合歡東峰及小奇萊步道欣賞滿山盛放的玉山杜鵑，5月中下旬起，是合歡北峰嬌小美麗的台灣高山杜鵑花期，屆時也可欣賞到杜鵑花海。

太管處提醒，合歡山區步道位處較偏遠的山區，天氣變化大，民眾上山賞花時，要做好防寒、防雨準備，並要評估自身的身體狀況。

台14甲線33.1公里處的杜鵑花況。圖／資料照片、太管處提供
台14甲線33.1公里處的杜鵑花況。圖／資料照片、太管處提供
小奇萊山步道是熱門的玉山杜鵑賞花地點。圖／資料照片、太管處提供
小奇萊山步道是熱門的玉山杜鵑賞花地點。圖／資料照片、太管處提供

合歡山 太魯閣國家公園 杜鵑花 賞花

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