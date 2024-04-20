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25歲女腹痛「1個月後死亡」驚揭患癌王 醫生警告3症狀快就醫
腹痛不容忽視！台灣1名25歲女生因為肚子痛求醫，竟發現患上有「癌王」之稱的胰臟癌，更於1個多月後不幸離世，家人悲痛難以接受。醫生警告，如出現胰臟癌較常見的3大症狀，就要及早求醫。
台灣外科醫生陳榮堅在節目《醫師好辣》分享病例，1名25歲女生因為肚子痛看內科醫生，結果發現竟然有1個6公分大腫瘤，「超音波一掃就昏倒了，大概有1個6公分的腫瘤。因為大家都不相信嘛，（覺得）應該只是胰臟發炎，結果一做斷層就確實一顆瘤，用腹腔鏡進去抓，就確定是胰臟癌」。
陳醫生指，確定女生患胰臟癌後，醫生想趕快幫女生做後續治療，但由於只有25歲相當年輕，女生本人及家人都沒辦法接受這事實，要求轉到醫學中心跟進，然而1個多月後女生就離世了，「不到2個月，1個多月，家屬就回來我這邊開診斷書，因為其實她在那邊（醫學中心）已經過世」。
胰臟癌較常見症狀包括腹痛腹瀉、黃疸及體重異常減輕，但陳醫生指出，由於胰臟位置在後腹腔，黏著很多大血管，癌細胞很快可以擴散到很多地方，難以單靠體檢檢測，較好做法是進行電腦斷層掃描及磁力共振（MRI）等更精密檢查。
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文章授權轉載自《香港01》
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