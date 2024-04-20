快訊

坦言對台灣第一印象是破舊小 四川妹來台5個月刷新認知：幸福指數很高

明2地飆36度高溫！下周變天強降雨轟炸 劇烈天氣恐影響到這天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

25歲女腹痛「1個月後死亡」驚揭患癌王 醫生警告3症狀快就醫

香港01／ 撰文：布萊恩
腹痛不容忽視！台灣1名25歲女生因為肚子痛求醫，竟發現患上有「癌王」之稱的胰臟癌，更於1個多月後不幸離世。 情境示意圖。圖／Ingimage
腹痛不容忽視！台灣1名25歲女生因為肚子痛求醫，竟發現患上有「癌王」之稱的胰臟癌，更於1個多月後不幸離世。 情境示意圖。圖／Ingimage

腹痛不容忽視！台灣1名25歲女生因為肚子痛求醫，竟發現患上有「癌王」之稱的胰臟癌，更於1個多月後不幸離世，家人悲痛難以接受。醫生警告，如出現胰臟癌較常見的3大症狀，就要及早求醫。

台灣外科醫生陳榮堅在節目《醫師好辣》分享病例，1名25歲女生因為肚子痛看內科醫生，結果發現竟然有1個6公分大腫瘤，「超音波一掃就昏倒了，大概有1個6公分的腫瘤。因為大家都不相信嘛，（覺得）應該只是胰臟發炎，結果一做斷層就確實一顆瘤，用腹腔鏡進去抓，就確定是胰臟癌」。

陳醫生指，確定女生患胰臟癌後，醫生想趕快幫女生做後續治療，但由於只有25歲相當年輕，女生本人及家人都沒辦法接受這事實，要求轉到醫學中心跟進，然而1個多月後女生就離世了，「不到2個月，1個多月，家屬就回來我這邊開診斷書，因為其實她在那邊（醫學中心）已經過世」。

胰臟癌較常見症狀包括腹痛腹瀉、黃疸及體重異常減輕，但陳醫生指出，由於胰臟位置在後腹腔，黏著很多大血管，癌細胞很快可以擴散到很多地方，難以單靠體檢檢測，較好做法是進行電腦斷層掃描及磁力共振（MRI）等更精密檢查。

延伸閱讀：

29歲男常吃這3類食物 檢查驚揭患結腸癌末期 後續超慘：很糟糕

20歲女常這樣喝熱水 半年後驚揭患胃癌 醫生警告這樣喝水會出事

文章授權轉載自《香港01》

癌症 腫瘤

延伸閱讀

2024癌症論壇／胰臟癌複方續命 蔡慧珍：TCOG跨院臨床試驗

台中2校疑爆食物中毒！55名學生吃校園午餐後腹痛、腹瀉 10人送醫

46歲男胰管癒合不全又長期應酬喝酒 導致慢性胰臟炎反覆腹痛

「泡芙人」竟也是癌王胰臟癌的好發族群之一！5大胰臟癌好發族群報你知！

相關新聞

明2地飆36度高溫！下周變天強降雨轟炸 劇烈天氣恐影響到這天

中央氣象署表示，明天各地多雲到晴，高溫更加明顯，尤其雲林以南近山區、台東大武有36度以上機會。下周一下半天起鋒面接近，各...

25歲女腹痛「1個月後死亡」驚揭患癌王 醫生警告3症狀快就醫

肚痛不容忽視！台灣1名25歲女生因為肚子痛求醫，竟發現患上有「癌王」之稱的胰臟癌，更於1個多月後不幸離世，家人悲痛難以接受。醫生警告，如出現胰臟癌較常見的3大症狀，就要及早求醫。

吹電風扇消暑出現「3狀況」不要用了！台電警告：不是有風就安全

台灣天氣漸漸變熱、溫度升高，已有人耐不住「高溫」開冷氣消暑，也有人僅開電風扇享受涼風，不過，台電表示，若電風扇出現3種狀況，不要再以為「反正有風吹出來就好」而疏忽細節，恐引來火災，需特別當心。

合歡山主峰步道路況不佳 22日起封閉4個月施工

太魯閣國家公園內的合歡山主峰步道因路面岩層破碎，山友反映路況不佳，將從4月22日起封閉近4個月施工改善，提升遊憩品質。時...

「失智 好好生活」系列講座 音樂療癒助照顧關係升溫

天主教失智老人基金會與聯合報「失智・時空記憶的旅人（Dementia）」粉絲團於今日（4月20日）舉辦「樂來樂靠近—失智...

Panasonic邁向RE100綠色工廠進行式 台北城市路跑賽號召民眾為健康永續而跑

面對全球零碳轉型趨勢，Panasonic集團除了期許以自身影響力實現環境永續外，也積極協助台灣建構淨零碳排的社會。世界地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。