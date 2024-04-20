桃園今上午又停電…里長曝停電1小時 夏天容易跳電

桃園新屋地區共991戶，今上午10時35分許，因笨港二次變電所OI33饋線電驛動作跳脫事故停電，台電緊急派員搶修，事故主因為社尾幹#30架空地線斷線，所幸於中午11時30分搶修完成。

桃園近日時常停電，今上午10時35分新屋區槺榔里、榔三路、榔、興福路、福隆路二段、番婆玫段、番婆、番婆、望間里、槺榔里、保安路、社福路、社子段、社子里、東福路一段、東福路、東勢段、東勢、東明里、東坡幹、民有二路二段、中興路、中山西路二段、中山西路一段、大坡路、大坡段、大坡里、下田心子段、三角堀、三角掘、十五間段、十五間、榔里、榔一帶。

新屋社子里長楊品潔表示，今天停電約1小時左右才復電，大約有5名里民致電向她反映，這樣的情況也讓居民相當困擾。過去夏天就是較容易跳電的時節，每次跳電都約5至10分鐘才復電，而停電的話就大約1小時左右，夏天到了大家都要用電，當然希望這樣情況不要發生。