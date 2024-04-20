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北台灣連遭雨彈襲擊 北市府預警：下周這「兩天」鋒面接力

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市4月18日上午遭大雷雨襲擊。記者林伯東／攝影。報系資料照
台北市4月18日上午遭大雷雨襲擊。記者林伯東／攝影。報系資料照

台灣北部本月18日上午遭大雷雨襲擊，台北市長蔣萬安當天在臉書發布提醒市民上班上課注意訊息。由於近來天氣不穩，降雨強度、雨量很難精準預估掌握，北市府今天預警，下周一和下周四有鋒面接近，建議民眾趁遭兩天周休二日好天氣做好防範措施。

台北市政府中午發訊息提醒，依據中央氣象署最新預報，從下周一(4月22日)下半天起將有鋒面接近，各地天氣轉為不穩定，容易有對流發展產生強降雨，另一波鋒面於下周四(4月25日)接力，預計到下周五都是各地有雨天氣。

北市府指出，極端氣候下的暴雨或強降雨，不但變得比過去頻繁，而且強度、雨量很難精準預估掌握，如日前阿拉伯聯合大公國的暴雨，一小時內降下一年半的雨量，杜拜的陸空交通幾致癱瘓。面對下周鋒面來襲，建請市民朋友利用周休二日的好天氣，加強清理住家周圍落葉及雜物，避免雜物阻塞排水系統造成積淹水災情，事先做好防範，才能減少災損。

北市 暴雨 雨量

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