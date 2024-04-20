薛瑞元任內收尾法案 再生醫療雙法草案待政院拍板

再生醫療雙法草案一直被列為衛福部重要法案之一，衛福部長薛瑞元表示，草案昨天下午在行政院審查，會再做一些文字修正後，再送行政院法規會做最後確認，應該可以在5月20日前送進立法院。

再生醫療雙法為《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》。即將在5月20日卸任的薛瑞元，他昨天表示，這是努力收尾的方向。雙法原先去年已經在立法院通過初審，因為屆期不續審，因此衛福部在上月送出新版本給行政院，行政院在昨天下午審查。

薛瑞元表示，昨天已經由行政院審查完，但還會有一些文字修訂，將再請行政院法規會做最後確認，不確定何時可以通過行政院會，但預期5月20日前可以通過並將草案送至立法院審查。雙法中，《再生醫療製劑條例》沒有太多調整，主要討論的是《再生醫療法》。

比較去年與今年送至行政院的版本，薛瑞元說，主要有四處不同。第一，規範人體試驗的條文條次往前移；執行再生醫療必須要執行人體試驗，但是有兩個例外「恩慈療法」以及「特管辦法已經通過者」，同時把原先有爭議的「初步療效」從法規中例外移除。

薛瑞元指出，再者，去年的草案中，醫療機構可以設立生技公司，執行再生醫療在此次草案中也移除。第三，針對亂象遏止，原本非醫療機構執行再生醫療會處200萬元至2000萬元，今年版本增加會把其設備及製劑沒入。

最後是再生醫療廣告，薛瑞元說，原先採用「備查」制度，新版本改以「核准」制度，必須要核准後才可以推播；未經過核准的廣告會由地方政府裁處，中央跟地方政府在這部分會有權責上的分工。