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把握今明好天氣！下周恐雷雨轟全台 慎防致災性強降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周二至下周三受鋒面影響，各地天氣都不穩定，有短暫陣雨及雷雨發生機會，尤其西半部降雨將較顯著，期間可能有短時強降雨，或累積雨量達大雨可能。本報資料照片
下周二至下周三受鋒面影響，各地天氣都不穩定，有短暫陣雨及雷雨發生機會，尤其西半部降雨將較顯著，期間可能有短時強降雨，或累積雨量達大雨可能。本報資料照片

把握周末兩天好天氣。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今明兩天台灣受溫暖的偏南至西南風影響，且整體水氣量也不多，各地以晴時多雲的天氣為主。僅午後山區受熱力作用影響偶有些零星短暫陣雨，降雨影響偏少。

氣溫則較悶熱，林孝儒表示，各地基本高溫達30度以上，南高屏及台東地區更是要留意36度或以上高溫，這兩天戶外活動注意高溫現象。

下周一基本上天氣仍與周末較類似，不過，林孝儒表示，屆時北方鋒面將南下徘徊至福建一帶，台灣雲量相對有些增多為多雲天氣外，午後中北部山區亦有熱對流發展帶來短暫陣雨機會。氣溫方面仍有些悶熱，不過，高溫隨雲量增多將會再舒緩個1-3度左右。

而下周二至下周三受鋒面影響，林孝儒表示，各地天氣都不穩定，有短暫陣雨及雷雨發生機會，尤其西半部降雨將較顯著，期間可能有短時強降雨，或累積雨量達大雨可能。

下周四則轉南風及華南雲系影響，降雨情況雖較下周二、周三趨緩，但林孝儒表示，西部於午後有機會再受熱力作用影響，有局部短暫陣雨或偶雷雨。

林孝儒表示，下周五至下周末新一道鋒面系統於台灣附近徘徊的趨勢，再為各地帶來短暫陣雨或雷雨不穩定天氣，由於期間中南部可能落於鋒前西南風迎風面且環境水氣較多，屆時就較容易有短暫雷陣雨的發生機會，多加觀察。

林孝儒表示，目前預測資料分析下周台灣附近鋒面系統活躍，各地都有高機率降雨機會，容易伴隨短暫陣雨或雷雨外，甚至可能有短時強降雨發生。

他說，考量台灣自4月初以來頻繁發生大小地震，山區土石鬆動的風險已偏高，降雨也可能再進一步加劇這一風險。而下周不穩定的天氣環境降雨將有機會擴及全台外，也可能是4月初大地震以來，連日各地降雨較頻繁且有伴隨強降雨風險的天氣型態。

下周務必高度留意天氣預報變化，林孝儒表示，適時調整戶外行程，盡量避免前往高風險落石坍塌區域，保護自身安全。

下周二至下周三受鋒面影響，各地天氣都不穩定，有短暫陣雨及雷雨發生機會，尤其西半部降雨將較顯著，期間可能有短時強降雨，或累積雨量達大雨可能。本報資料照片
下周二至下周三受鋒面影響，各地天氣都不穩定，有短暫陣雨及雷雨發生機會，尤其西半部降雨將較顯著，期間可能有短時強降雨，或累積雨量達大雨可能。本報資料照片

氣溫 雨量 高溫

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