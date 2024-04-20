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火災吸濃煙「賠掉20年肺活量」 蘇一峰：看到廢氣馬上離開
胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰收治1名在火災現場近距離吸入半小時濃煙的患者，治療發現，患者肺活量減少3成、氧氣交換的能力減少4成，「火災廢氣賠掉人生20年的肺活量」。
蘇一峰在臉書表示，最近有間醫療機構發生火災，其中的工作人員近距離吸入半小時的煙，該名患者雖然沒有到嗆傷、也不需要住院，只是鼻孔有點黑黑的，後來覺得有點胸悶，到他的門診檢查。
該名患者X光沒問題，但是吸了濃煙。蘇一峰說，沒想到肺活量減少了3成，氧氣交換的能力減少4成。一次火場吸廢氣肺活量損失3成，堪比抽煙二三十年的患者（肺活量74分，換氧能力57分）。
蘇一峰表示，火災廢氣賠掉人生20年的肺活量，「遇到火災，看到廢氣，記得要馬上離開現場！到空曠處避難！」
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