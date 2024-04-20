聽新聞
test
0:00 / 0:00

威尼斯雙年展 展示萬安演習

聯合報／ 記者陳宛茜／威尼斯報導
威尼斯美術雙年展台灣館展品「日常演習」，藝術家袁廣鳴以五架空拍機，同時於台北市區五條主要幹道正上方拍攝，記錄台灣人熟悉的「萬安演習」。記者陳宛茜／攝影
威尼斯美術雙年展台灣館展品「日常演習」，藝術家袁廣鳴以五架空拍機，同時於台北市區五條主要幹道正上方拍攝，記錄台灣人熟悉的「萬安演習」。記者陳宛茜／攝影

台灣館展場裡響起防空警笛、爆炸與猛烈的撞擊，彷彿與展場外爆發的以色列伊朗戰火對話。第六十屆威尼斯國際美術雙年展台灣館「袁廣鳴：日常戰爭」，十八日於威尼斯普里奇尼歐宮開幕。「這一切都是巧合，希望作品裡的東西都不會成真。」藝術家袁廣鳴表示，希望透過藝術讓國際理解台灣人的生存狀態，更希望讓他們知道台灣的民主與自由。

雙年展預展開幕前，以色列和伊朗情勢緊張，本屆參展國家數量卻創下史上最高，共計九十多國參加，包括烏克蘭與伊朗。展場內外不時有抗議示威的行動藝術，一場場藝術戰爭默默開打。

台灣館名為「日常戰爭」，集結袁廣鳴五件錄像作品、一件動力裝置作品與一件素描。這是他橫跨了十年的創作，卻巧妙切合或指涉這兩年發生在台灣島內外的各種大事，包括烏俄戰爭、裴洛西訪台、加薩走廊衝突、花蓮大地震等。

袁廣鳴表示，這裡所有的作品都是來自他在台灣的日常生活經驗，與現實的精準扣合「完全來自巧合」。

袁廣鳴也希望透過此展讓台灣觀眾省思習以為常的生活。其中像是空拍機下的「萬安演習」，空無一人乾淨無比的街道，整座城市的人彷彿全部消失，「這是城市奇觀，台灣人卻習以為常」，他想藉藝術提問，我們是否已把戰爭帶來的威脅視為日常？

伊朗 威尼斯 戰爭

延伸閱讀

探討地緣政治 海外策展人大讚威尼斯雙年展台灣館

攜帶假手榴彈進入巴黎伊朗領事館威脅自爆 法國警方逮捕60歲男子

批西方誇大嚴重性...伊朗淡化以色列攻擊行動 路透揭內幕：雙方都不想讓事態升級

以色列疑報復伊朗 布林肯：美方沒有參與任何攻擊行動

相關新聞

兩岸禁團令未解 觀光業者頻叫苦

疫後觀光復甦，但受缺工、兩岸觀光未解影響，業者仍叫苦連天。國民黨立法院黨團昨舉辦「振興台灣觀光相關產業」座談會，邀產業界...

5月1日次世代基因定序納健保 19種癌適用

「每人每癌別終生給付一次」，衛福部健保署昨正式公告十九種癌別的次世代基因定序檢測（ＮＧＳ），從五月一日起正式納入健保給付...

藍皮解憂號 與日締結姊妹車

台鐵公司與日本JR四國旅客鐵道兩地同名松山車站10年前締結姊妹站，雙方8年前締結友好鐵路協定，為進一步推廣觀光列車增進台...

威尼斯雙年展 展示萬安演習

台灣館展場裡響起防空警笛、爆炸與猛烈的撞擊，彷彿與展場外爆發的以色列伊朗戰火對話。第六十屆威尼斯國際美術雙年展台灣館「袁...

地牛翻身！22：25 宜蘭近海規模4.6地震 最大震度4級

中央氣象署表示，今晚10點25分，宜蘭近海發生芮氏規模4.6地震，宜蘭、花蓮最大震度4級，震央即在宜蘭縣政府南方 43....

又停電？台82快道東石路燈全滅漆黑 疑路燈操作線斷落

嘉義縣台82線快速道路，今晚7點多東石鄉洲仔牌樓前路口，有大面積路燈沒亮，議員姜梅紅在臉書提醒民眾減速慢行。台電公司指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。