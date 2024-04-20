威尼斯雙年展 展示萬安演習

台灣館展場裡響起防空警笛、爆炸與猛烈的撞擊，彷彿與展場外爆發的以色列伊朗戰火對話。第六十屆威尼斯國際美術雙年展台灣館「袁廣鳴：日常戰爭」，十八日於威尼斯普里奇尼歐宮開幕。「這一切都是巧合，希望作品裡的東西都不會成真。」藝術家袁廣鳴表示，希望透過藝術讓國際理解台灣人的生存狀態，更希望讓他們知道台灣的民主與自由。

雙年展預展開幕前，以色列和伊朗情勢緊張，本屆參展國家數量卻創下史上最高，共計九十多國參加，包括烏克蘭與伊朗。展場內外不時有抗議示威的行動藝術，一場場藝術戰爭默默開打。

台灣館名為「日常戰爭」，集結袁廣鳴五件錄像作品、一件動力裝置作品與一件素描。這是他橫跨了十年的創作，卻巧妙切合或指涉這兩年發生在台灣島內外的各種大事，包括烏俄戰爭、裴洛西訪台、加薩走廊衝突、花蓮大地震等。

袁廣鳴表示，這裡所有的作品都是來自他在台灣的日常生活經驗，與現實的精準扣合「完全來自巧合」。

袁廣鳴也希望透過此展讓台灣觀眾省思習以為常的生活。其中像是空拍機下的「萬安演習」，空無一人乾淨無比的街道，整座城市的人彷彿全部消失，「這是城市奇觀，台灣人卻習以為常」，他想藉藝術提問，我們是否已把戰爭帶來的威脅視為日常？