台北捐血中心50週年慶生 7旬嬤憶民國63年首捐

台北捐血中心今天50週年慶生，邀民國63年台灣推動無償捐血運動後就加入捐血行列的70歲黃桂蓉女士與會。她回憶，當時讀高中剛好看到路邊捐血車告示缺血，她就上車完成首捐。

台北捐血中心今天在新北市政府辦捐血績優表揚大會，表彰捐血人義行。衛福部次長周志浩、新北市副市長朱惕之、台北市副市長林奕華等人出席，一起唱生日歌、切蛋糕慶祝50週年，還許願下個50年，捐血運動得以延續。

台灣血液基金會董事長侯勝茂致詞表示，捐血人無私的奉獻，只為捐出熱血讓病人的生命得以延續、點燃希望，都是「護國菩薩」。民國112年的捐血人次為190萬次，不過，最近年輕捐血人數逐年下降，都靠資深捐血人支撐，盼能延續義行。

典禮中，邀請民國63年台灣開始推動無償捐血運動後就加入捐血行列的70歲黃桂蓉女士與會。她回憶，當時捐血運動不盛行，她就讀高中剛好看到路邊捐血車告示缺血，就上車完成首捐。

黃桂蓉一路挽袖捐到66歲，即便超過65歲後，她每次捐血都須醫師面談通過，也未放棄救人的使命，最後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故才中斷。她說，捐血好處多，為了能捐血要時刻維持身體健康，促進血液循環，盼望更多新生力軍接棒救人。

朱惕之表示，新世代的捐血教育至關重要，提醒年輕族群不要忽略未來醫療用血短缺的潛在危機。只要身體狀況良好，都可以挽袖捐血獻愛心，加入公益行列。

今天典禮表揚全血捐血績優個人、分離術捐血績優個人及相關團體、機關、社團、企業。活動中，安排士林國小合唱團演唱「感恩的心」、華岡藝校表演舞蹈，感謝熱心奉獻的捐血人。