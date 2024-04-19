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邱泰源接任衛福部長 民團盼擴大病友參與

中央社／ 台北19日電

台大醫學院醫學系名譽教授邱泰源將出任衛福部長，民間團體認為，台灣改變與否都取決新任部長能否為醫療品質與正義走出新高度，更希望健保等相關政策改革，可擴大病友參與。

台灣醫療改革基金會今天透過聲明，期許邱泰源要做「大家的部長」，不只是醫事服務提供者也是付費者的部長，不只是醫界也是民眾的部長，不只是衛政也是社政的部長。擴大開放民眾或基層醫事人員參與政策，推動全民健康保險改革，投資預防保健基礎建設，遏止醫療階級化擴張。

台灣醫療改革基金會認為，台灣民眾不健康餘命將近8年，可能失能、臥床與慢性病纏身。早期預防花小錢，後期治療花大錢，健康促進、預防保健是國際趨勢。政府應帶領民眾投資與儲蓄健康，善用衛福部醫療與社政資源，提供綜合性支持與支援、促進社區參與、改變生活型態。

「我們沒有合作經驗，過去接觸比較少」，台灣病友聯盟理事長吳鴻來接受媒體聯訪時說，以病友團體而言，希望邱泰源更加重視病友參與，民眾因生病走進醫療體系，病友無疑是健保制度重要利害關係人，但現有制度之下，病友發言權不理想，盼釋出更多病友名額、給予正式席次。

吳鴻來表示，倡議「病友參與」多年以來，不論健保會或審查新藥納保的共擬會，台灣需要進步空間還是很大，病友是利害關係人卻容易被遺忘，以總統當選人賴清德推動的健康台灣論壇，以目前組成分析，比較偏醫界角度，缺乏病友團體倡議聲音。

健保 台大醫學院 邱泰源

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