中國啟用W122、W123航路 民航局再次嚴正抗議

中國民航局今天宣布啟用M503航路W122、W123銜接線由西向東運行。交通部民航局今天強調，該措施嚴重影響飛安，對中國未經協商的片面措施，再次表達嚴正抗議，呼籲雙方應儘速協商。

中國民航局宣布啟用M503航路W122、W123銜接線由西向東運行。據中國民航局網站消息，自5月16日起，福州長樂機場進離場空域將進一步優化調整。

對此，交通部民用航空局今天發布新聞稿表示，由於該項措施嚴重影響空域的飛航安全，民航局對陸方未經協商片面措施，再次表達嚴正抗議。

民航局表示，中國今年1月30日片面宣布取消M503航路北向南飛行偏置及後續啟用W122、W123 航路由西向東飛航，因其違反2015年雙方共識，嚴重影響金門、馬祖航路飛航安全，且大幅升高區域飛航風險，民航局於1月31日發布新聞稿公開說明相關問題，並於2月1日致函中國民航部門表達嚴正抗議，並要求陸方盡速就M503等航路使用問題展開溝通協商。

民航局表示，非常遺憾的是，陸方自2月1日起仍執意改變M503航路飛行偏置措施，並自4月19日起啟動W122、W123由西向東每日6航班飛航。

民航局指出，W122航路緊臨馬祖終端空域邊界南緣，相距約2.8浬，W123航路更貼近金門終端空域，最近處僅間隔1.1浬，雙方空域間隔甚小，存在一定風險，現航路進一步雙向使用，將導致區域航情及飛航管制作業複雜度增加，如遇有天候不良或航機飛行操作異常時，更大幅升高飛安風險。

民航局強調，已要求所屬航管單位務必掌握M503、W122、W123航路相關航班飛航狀況，遇有航空器接近空域，即向中方航管單位強烈要求其將該航空器帶離等因應措施，以確保台北飛航情報區及金門、馬祖航路民用航空器運作安全。

民航局指出，要求中國依國際規範就相關航路的使用儘速溝通，建立雙方航管單位作業協調程序，以確保雙方飛航安全及空運正常運作。