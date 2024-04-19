謝國樑口誤「蝙蝠產卵」掀熱議 專家說蝙蝠這樣生小孩

基隆市劉銘傳隧道封閉15年後近日開放民眾自由參觀，因有台灣葉鼻蝠棲息讓民眾驚喜，但日前謝國樑「蝙蝠有產卵」說惹議，今天再度致歉。到底蝙蝠是如何繁殖的？基隆鳥會理事長沈錦豐表示，葉鼻蝠是一種胎生式，並不是產卵方式。

劉銘傳隧道近日開放民眾自由參觀，隧道內有台灣葉鼻蝠棲息，且已進入繁殖期，吸引民眾到訪。謝國樑日前宣布民眾黨前發言人楊寶楨為兒少政策大使，一起出席安樂兒童室內樂園啟用時，市長提及「蝙蝠有產卵」說法惹議，但當下有說是口誤，今天再度致歉。

沈錦豐表示，一般蝙蝠的繁殖非常特殊，大部分都夏天7、8月交配，但雌蝠於交配完成後有延遲胚胎發育的情況，會進入冬眠，並沒有完成受精程序，直到隔年4月個時期才開始排卵，讓去年的精子受精，約在5、6月幼蝠才會生出來。

沈錦豐說，劉銘傳隧道的台灣葉鼻蝙的繁殖就是這樣，經過他們觀察，多是在去年夏天交配，交配之後馬上進入冬眠，直到今年這個時候，約在4月，才會讓受精卵開始發育、成長，是一種胎生的方式。

沈錦豐解釋，就是去年進入雌蝠的精子，保存在身體裡面，再和今年產生的卵子結合成受精卵，再發育成熟後，以胎生的方式生出來、發育成長，繁殖的過程很特別。