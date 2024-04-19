全日托保母將增訪視頻率 衛福部拚指引4月底上路
台北市劉姓保母姊妹檔涉虐死1歲男童案各界關注，衛福部今天說，正加緊修訂訪視指引，初步共識把全日托保母訪視頻率從現行1年4次增為6次，下週將再開會，力拼4月底上路。
劉姓保母去年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌於同年9月1日起至12月23日晚間10時許，對男童犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；男童於同年12月24日凌晨無意識，送醫後傷重不治。
台北地檢署昨天偵查終結，依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴姊妹檔，至於兒福聯盟陳姓女社工涉犯過失致死、偽造文書罪嫌部分，另案偵辦中。
為避免悲劇重演，衛福部將訂訪視指引，最快4月底出爐。依現行居家式托育服務提供者登記及管理辦法規定，居家保母初次收托兒童訪視頻率為1年4次，且首次訪視必須在收托1個月內。
衛生福利部社會及家庭署長簡慧娟今天告訴中央社記者，4月1日已召開首次會議，主要針對訪視頻率、輔導機制等搜集意見，地方政府、接受委託執行訪視的民團均有與會並提出建議，初步共識是提高全日托保母訪視頻率由4次增為6次。
簡慧娟表示，會中也考量訪視執行面，針對受托年紀較小的兒童、照顧困難兒童等，將有不同的訪視標準，預計下週會議將討論相關執行細節，盼讓指引順利上路。
此外，簡慧娟說，有時需要連續性的訪視才能發現異狀、適時提供個案協助，除訪視指引給第一線執行訪視的人員有所依循，也會要求加強人員訓練。
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