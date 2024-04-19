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官方認證 這輛本田車最厲害 每公升汽油跑26.9公里

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
根據111年「車輛油耗指南」的車輛省油排名中，小客車以本田公司生產之FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D 油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.9公里，112年又是第一名。圖/取自車輛油耗指南報告
根據111年「車輛油耗指南」的車輛省油排名中，小客車以本田公司生產之FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D 油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.9公里，112年又是第一名。圖/取自車輛油耗指南報告

經濟部19日公布去（112）年「車輛油耗指南」非電動車類省油排名中，小客車以本田公司生產的FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.9公里，蟬聯冠軍。

商用車以三陽公司生產的TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車勝出，每公升汽油平均行駛21.1公里；商用車第一名換車做，111年排名第一的是寶嘉聯合公司引進之CITROEN BERLINGO VAN (XL) 1499c.c. M6 5D 柴油商用車，每公升柴油平均行駛20.1公里。

另外，機車能源效率的排名採「機車燃料消耗量試驗方法」進行測試，以捷摩特公司引進的HONDA SUPER CUB 110 PRO 109c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均行駛80.7公里；111年拿下第一的則是桃鈴公司引進的HONDA Super Cub C125 124c.c. M4，每公升汽油平均行駛81.4公里。

經濟部能源署表示，112年「車輛油耗指南」所公布之能源效率測試值，是在實驗室的特定環境與條件下測得，民眾在道路上行駛時，因受天候、路況、塞車、使用空調系統，甚至駕駛習慣等因素影響，實際每公升汽柴油或每度電於道路上行駛的公里數，會低於指南所公布的能源效率測試值。

駕駛車輛要達到節能減碳，除慎選節能的車型外，正確的駕駛習慣及定期的保養維護也很重要，能源署建議，減輕車上的載重、平順的加減速、保持正常的胎壓及避免長時間怠速等，都是節能駕駛的好習慣。

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