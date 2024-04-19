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午後有雨、把握周末好天氣 下周又有鋒面慎防雷雨突襲

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天為偏東轉偏南風環境，中北部雲量仍多，午後在中北部、中南部山區有短暫雨機會，預估對流及降雨強度弱，平地還不至於出現強降雨。記者杜建重／攝影
今天為偏東轉偏南風環境，中北部雲量仍多，午後在中北部、中南部山區有短暫雨機會，預估對流及降雨強度弱，平地還不至於出現強降雨。記者杜建重／攝影

昨天北部出現短延時強降雨，今天是24節氣「穀雨」，天氣風險公司天氣分師柯聿寧表示，今天為偏東轉偏南風環境，中北部雲量仍多，午後在中北部、中南部山區有短暫雨機會，預估對流及降雨強度弱，平地還不至於出現強降雨。

柯聿寧表示，明天到周日副熱帶高壓勢力稍延伸到台灣南方，台灣附近轉為偏南到西南風環境，平地大致多雲到晴，午後中北部山區偶有零星降雨。

不過，柯聿寧表示，天氣上仍然有些變數，主要是因為鋒面系統在華南活動，相關衍伸的雲系仍無法排除有東移的機會，這種系統只能靠觀測資料來研判，反應時間短。整體來說，明天、周日天氣比較穩定。

下周一鋒面更為接近台灣，柯聿寧表示，白天仍然為偏南到西南風環境，水氣增多，午後中北部山區降雨略增，鋒面衍伸的對流雲系相對明天、周日也更容易東移，天氣逐漸變得不穩定，感受由炎熱變得悶熱。

下周二鋒面報到，各地轉為有陣雨或雷雨天氣，柯聿寧表示，下半天鋒面南移，中南部也有較大雨勢發生機會。下周三下半天鋒面有北抬趨勢，西半部出現雷陣雨的機會再提高。

下周四至下個周末，柯聿寧表示，鋒面大致都在台灣北部至長江中下游、華南活動，這段時間副熱帶高壓勢力較為東退，大氣不斷有不穩定波動從華南東移，鋒面南側的西南風則會持續帶來暖濕空氣，因此天氣都不穩定，雖然有降雨空檔的時間，但一旦發展出強對流就可能帶來劇烈天氣。

柯聿寧表示，3月底及昨天的鋒面大概都可以看出影響很明顯，時序逐漸進入5-6月的梅雨季，這類天氣系統影響的機會再提高，務必要有防範的準備，也建議把握明天、周日兩天比較穩定的好天氣。

梅雨

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