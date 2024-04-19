寶林案非下毒 警方稱有重大發現

寶林茶室食物中毒案，衛福部公布最終檢體結果為全數陰性，衛福部次長王必勝強調「絕對不是懸案」，台北市警察局局長張榮興昨接受議員詢問時稱案情「有重大發現」，寶林茶室案應會破案，但並非有人下毒。

寶林茶室中毒案累積通報患者卅四例，其中卅三例邦克列酸陽性，造成兩人死亡、四人在加護病房治療。張榮興昨天接受台北市議員秦慧珠詢問寶林茶室案偵辦進度時，忽脫口而出應該會破案、有具體結果，應該會開記者會，讓秦慧珠質疑，「有人下毒嗎？」張榮興解釋是有較具體的東西、重大發現，交給檢察官偵辦，不排除有相關嫌疑人的可能性。

王必勝表示不清楚檢警調查的細節，衛福部主要是協助檢驗檢體並交給檢方，後續偵辦交由檢方說明。王必勝說，在加護病房四名患者中，一位病人已在本周換肝，目前意識清醒且肝功能恢復，但腎臟跟肺部還需時間觀察，並還需要洗腎。另三位病人仍面臨嚴重感染，須先控制感染才可以換肝，狀況相對不穩定，仍在和死神拔河，希望盡速控制狀況，其中一位還需使用葉克膜。