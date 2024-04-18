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這條「後花園」觀光路線差點消失 老牌6871線由台中客運獨自經營

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
原本三家聯合營運的6871省道線，員林客運退出經營後，將由台中客運1家承運，下月起每天從台中干城發車2班前往杉林溪。圖／杉林溪森林遊樂區提供
原本三家聯合營運的6871省道線，員林客運退出經營後，將由台中客運1家承運，下月起每天從台中干城發車2班前往杉林溪。圖／杉林溪森林遊樂區提供

一條觀光路線差點消失了，前往杉林溪、原本三家聯合營運的6871省道線，受客運業缺工人力荒影響，上月宣布即將停駛後，在民眾積極爭取下，員林客運退出經營後，將由台中客運1家承運，下月起每天從台中干城發車2班，經高鐵站到杉林溪大約3小時；另一條前往杉林溪的台灣好行6883B線，也從下月1日起，調整每日3班次發車。

南投監理站表示，溪頭、杉林溪是中部人最愛去的「後花園」，而能夠前往杉林溪只有兩條客運路線，一條是6883B台灣好行路線、另一條是走省道的6871；如果搭6883B線，經高鐵站、國道三號只要2小時左右就能抵達，原本1天只有1班，未來將增加到3個班次；5月1日起6871一天4班，每天6:45、12:00上山，11：00、1625下山，1趟時間大約3小時。

南投監理站指出，自從傳出6871客運路線將於5月1日停駛後，台中區監理所不斷接到民眾陳情意見，最後重視民意下，5月1日起將由台中客運1家承運路線，每天從台中干城發車2班，行經省道至杉林溪大約3小時，同時滿足省線沿線南投縣民的搭車需求。

杉林溪森林遊樂區指出，園區統計疫情過後遊客人數從前年的73萬9614人次，去年總遊客人數已達83萬1200人次，而僅今年第一季遊客人數就有16萬9544人次，而隨著天氣轉為炎熱，擁有高海拔天然冷氣的杉林溪，在夏季不只充滿芬多精，夜間賞螢、觀星更將迎來滿滿的遊客上山納涼解壓。

目前園區內一年四季都可以賞花，春天種植培育各式櫻花計有粉紅椿寒櫻1000株、霧社櫻500株、緋寒櫻300株及特殊種的普賢象櫻大島櫻等，3月是最大盛開期，3月的鬱金香花季，而下旬開始全台獨有的牡丹花季，花期將持續至4月底，民眾上山不但可享受清涼自然景觀，更可看到超過2萬株牡丹盛開綻放，迎來滿滿的賞花客。

南投縣 客運 溪頭 監理站 賞花

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