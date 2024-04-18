不是流感！高燒咳嗽不退嚴重併肺炎 這病毒無差別攻擊只有一招能躲

最近天氣不穩定，氣溫忽高、忽低，今天大雨又讓氣溫降低了幾度。聯新國際醫院小兒感染科醫師李尚謙表示，最近許多人高燒不退合併肺炎住院，但卻不是感染流行性感冒病毒，也不是腺病毒或其他病原體例如黴漿箘，這很有可能是感染了「人類間質肺炎病毒(hMPV) 」。這隻病毒不只有攻擊兒童，而是無差別攻擊，若出現高燒、咳嗽不退等症狀，應盡速就醫。

李尚謙在臉書粉專「育兒上上籤。小兒感染科李尚謙醫師」指出，「人類間質肺炎病毒」類似呼吸道融合病毒，最惱人的症狀，除了咳嗽外，大概就是跟俗稱燒久姬的腺病毒一樣高燒不退。

李尚謙說，人類間質肺炎病毒普遍存在於全球，尤其在冬季和早春季節更常見，傳播方式為飛沫等方式傳染，潛伏期約5至6天，該病毒與呼吸道融合病毒、流行性感冒的流行季節相同，可能有共同感染的可能性。

「人類間質肺炎病毒不只攻擊兒童，而是無差別攻擊。」李尚謙說，從兒童到老年人都會被感染，嚴重甚至會因為此病毒而住進加護病房，只是兒童跟老年人比較容易因感染而住院，在需要住院治療的患者中，臨床表現可以從支氣管炎或哮喘惡化，到嚴重的肺炎和急性呼吸窘迫症。

李尚謙說，兒童感染人類間質肺炎病毒出現症狀為，咳嗽、流鼻水、喘、發燒居多，發燒持續時間為2～3天或6～7天都有可能，住院最常見原因是急性細支氣管炎和肺炎，成人臨床表現多為咳嗽、 鼻塞、流鼻水、聲音沙啞、發燒比例相較於孩童反而不多，另呼吸困難和喘息常見在老年患者，而聲音沙啞在年輕人中常見，目前勤洗手、做好個人衛生是唯一的預防方式。