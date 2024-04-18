成大醫院「關節重建中心」啟用 新生兒到高齡者全都顧

成大醫院今天啟用「關節重建中心」、要提供「國際級水準的關節疾病篩檢、預防保健與各期疾病治療與照護」。中心團隊以人工髖關節、膝關節置換手術奠基，並引入電腦導航技術及發展微創手術，實證減少手術創傷。藉跨科別整合照護團隊合作加速患者術後恢復，通過醫策會「關節置換疾病照護服務」品質認證。

成醫表示，關節重建中心照護經驗豐富，更將服務範圍擴展至相關疾病篩檢、門診治療與整合，發展關節保存方式，包括髖關節發育不良早期篩檢、退化性關節炎非手術治療、關節注射、內視鏡清創、軟骨缺損移植與多種截骨矯正手術等。而新生兒髖關節發育不良疾病照護，也在去年通過醫策會「小兒髖關節發育不良照護服務」品質認證。

一般骨科主任暨關節重建中心主任張志偉說，成醫骨科部關節疾病治療在南部地區「質與量皆是首屈一指，是成大醫院的卓越特色」。醫療科技進步關節疾病治療也漸走向微創，降低手術風險、縮短恢復歷程、提升疾病適應品質。

他說，關節重建中心積極導入嶄新的科技與技術，例如表面幾何學的術前評估測量、不切開肌肉的正前開人工髖關節置換手術、3D列印輔助截骨矯正手術、導航系統與機械手臂等，以精準醫療來減少手術併發症，並加速術後復原及縮短住院日數。

關節重建中心也投入新生兒的髖關節發育不良的篩檢與治療，可有效減少日後髖關節退化程度。也針對關節軟骨缺損病變與磨損進行軟骨移植、皺襞清除及脂肪幹細胞培養注射，並以自體單核細胞球純化技術治療。