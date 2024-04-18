南高屏、雲林防高溫 屏東內埔36.6度最熱

買數位3C家電產品最重要的就是比價，有時還會有天上掉下來的小確幸！一名網友日前在知名3C電商網站購買特價的Asus路由器1台，沒想到到貨後竟收到3台路由器，讓他驚呼「買一送二」，引起熱議，不少網友笑稱這家店「藍色佛堂不是說說而已」，且觀察外盒貼紙標誌也無誤，「太佛了吧」。

2024-04-18 15:57