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南高屏、雲林防高溫 屏東內埔36.6度最熱

中央社／ 台北18日電
氣象署今天針對南高屏、雲林地區發布高溫資訊。聯合報系資料照片
氣象署今天針對南高屏、雲林地區發布高溫資訊。聯合報系資料照片

氣象署今天針對南高屏、雲林地區發布高溫資訊，截至下午2時許，氣溫以屏東內埔鄉達攝氏36.6度最高；另外，雖降雨趨緩，但東部、東南部地區及恆春半島須留意有局部較大雨勢發生機會。

中央氣象署今天下午更新高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；雲林縣、高雄市為黃色燈號，防36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天截至下午2時許，氣溫以屏東縣內埔鄉達36.6度最高，台南市玉井區36.3度、高雄市內門區36度次之，雲林縣大埤鄉為35.9度。

氣象署表示，由於降雨趨於緩和，解除大雨特報，但仍提醒今天東部、東南部地區及恆春半島亦有局部較大雨勢發生機會。

屏東縣 氣象署 高溫

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