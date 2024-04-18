罕見牙齦纖維瘤男成「無齒之徒」 切除後重拾食物滋味

48歲楊姓男子罹患罕見遺傳性疾病「牙齦纖維瘤」，口腔內牙齦腫瘤增生幾乎完全覆蓋牙齒，不但無法進食，也無法清潔造成嚴重蛀牙。楊男到高雄醫學大學附設中和紀念醫院進行牙齦切除手術，拔除不佳牙齒後，一年多來沒再復發，終於重拾吃東西的滋味。

牙齦纖維瘤（Gingival fibromatosis）為遺傳性疾病，出現機率約為175萬分之一。楊男年輕時曾進行兩次增生牙齦切除手術，沒想到後來牙肉竟再長出，幾乎完全包覆住牙齒。楊男也放棄治療，逐漸習慣沒有牙齒咀嚼的生活，僅靠軟質或流質食物為生。

後來楊男因癌症轉至高醫治療，口腔顎面外科蔡承熹醫師使用電燒及二氧化碳雷射切除，在手術中進行牙齒印模並製作保護套，於內襯置放牙周敷料，包覆口腔內大面積傷口，讓患者術後不會因外物刺激感到劇烈疼痛。

楊男術後門診追蹤一年多，並未發現復發跡象，剩餘牙齒在持續追蹤治療下，也逐漸恢復咀嚼功能。高醫表示，希望藉由遺傳性牙齦纖維瘤治療成功案例，讓更多罕見口腔疾病者更願意接受治療，走入社會。